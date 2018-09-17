FİNANS

Mikro krediler Turkcell'le dijitalleşiyor

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 16:07 | Son Güncelleme

Turkcell, yeni nesil ödeme platformu Paycell ve dijital kimlik doğrulama servisi Hızlı Giriş ile TİSVA'nın Türkiye'nin faaliyetlerini dijital ortama taşıyan ilk sivil toplum kuruluşu olmasını destekliyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, mikro kredi faaliyetleri ile dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları hedefiyle çalışan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) için dijital müşteri kimlik doğrulama servisi "Hızlı Giriş" ve dijital ödeme platformu "Paycell" üzerinden yeni bir ödeme sistemi oluşturdu.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, Türkiye'de dar gelirli kadınlara yönelik mikro kredi uygulamasını yürütmekte olan TİSVA ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı iş birliğinde yeni bir adım daha atıyor.

TİSVA'nın kuruluşunun 15. yılında çalışmalarına başlanan dijitalleşme projesi, 2019 yılında hayata geçirilecek. Proje sonuncunda; TİSVA, tüm faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Türkiye'nin ilk vakıf unvanının sahibi olacak.

TİSVA Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın 61 ilde, 91 şube ile 175 bin dar gelirliye dağıttığı yaklaşık 770 milyon liralık mikro krediler, artık Paycell Kart tarafından hazırlanan özel kartlarla dağıtılacak. Kullanılacak Paycell Kart API sayesinde fiziki para dağıtımı ve tahsilatı yerine, geliştirilen Paycell Kart ile elektronik ortamda mikro kredi dağıtımı ve tahsilatı yapılabilecek.

Gerçekleştirilen dijital dönüşüm hamlesinde ayrıca mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini daha hızlı ve güvenli hale getiren "Turkcell Hızlı Giriş" teknolojisi de kullanılacak. Mobil ve çevrimiçi hizmetlerde güvenli dijital kimlik çözümü olarak fark yaratan Turkcell Hızlı Giriş sistemi sayesinde, mikro girişimci kadınların hesaplarını istedikleri zaman inceleyebilecekleri bir platform oluşturularak, mikro kredide şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin gerçekleştirilmesi sağlanacak.

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- "Turkcell STK'ları da dijitalleştiriyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, TİSVA'nın dijitalleşmedeki isteğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"TİSVA ile sosyal sorumluluk çerçevesinde 2012'de hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle, Türkiye'de ilk defa NFC teknolojisini uygulayarak, kağıtsız tahsilat sistemini aktif hale getirdik. Bu sayede büyük bir tasarrufun sağlanmasına da katkı sağladık. Yeni projemizle hem Paycell hem de Hızlı Giriş sistemini kullanarak artık TİSVA'nın dar gelirli kadınlarımıza sağladığı mikro krediler tamamen dijitalleşecek. Türkiye'nin dijitalleşmesinde en büyük adımları atan Turkcell olarak, sivil toplum kuruluşlarının da dijitalleşmesinde üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız."

TİSVA Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda dijitalleşmeyi önceliklerini aldıklarını kaydederek, "Kadını güçlendirmenin toplumu güçlendirmek olduğunu düşünüyoruz. Turkcell de bu konuda hassasiyet göstererek bize destek olmayı sürdürüyor. Hayata geçirilecek projeyle fiziki para dağıtımı ve tahsilatı yerine, geliştirilen Paycell Kart ile elektronik ortamda şeffaf ve güvenilir mikro kredi dağıtımı ve tahsilatı mümkün hale gelecek." ifadelerini kullandı.

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