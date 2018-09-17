Mikro krediler Turkcell'le dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Turkcell, mikro kredi faaliyetleri ile dar gelirli kadınların ekonomik hayata dahil olmaları hedefiyle çalışan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) için dijital müşteri kimlik doğrulama servisi "Hızlı Giriş" ve dijital ödeme platformu "Paycell" üzerinden yeni bir ödeme sistemi oluşturdu.

Turkcell'in açıklamasına göre, şirket, Türkiye'de dar gelirli kadınlara yönelik mikro kredi uygulamasını yürütmekte olan TİSVA ile sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığı iş birliğinde yeni bir adım daha atıyor.

TİSVA'nın kuruluşunun 15. yılında çalışmalarına başlanan dijitalleşme projesi, 2019 yılında hayata geçirilecek. Proje sonuncunda; TİSVA, tüm faaliyetlerini dijital ortama taşıyan Türkiye'nin ilk vakıf unvanının sahibi olacak.

TİSVA Türkiye Grameen Mikrofinans Programı'nın 61 ilde, 91 şube ile 175 bin dar gelirliye dağıttığı yaklaşık 770 milyon liralık mikro krediler, artık Paycell Kart tarafından hazırlanan özel kartlarla dağıtılacak. Kullanılacak Paycell Kart API sayesinde fiziki para dağıtımı ve tahsilatı yerine, geliştirilen Paycell Kart ile elektronik ortamda mikro kredi dağıtımı ve tahsilatı yapılabilecek.