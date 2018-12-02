"Mikrodalga modüllerinin" uzay testleri başarıyla tamamlandı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ASELSAN tarafından geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak mikrodalga modüllerinin uzay testlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Yaklaşık 1 yıl boyunca aşırı soğuk, radyasyon ve yer çekimsiz ortam gibi uzay şartlarına maruz kalan modülün inceleneceğini dile getiren Turhan, çalışma sonucunda elde edilecek bilgilerin, yerli ve milli olarak üretilecek ve uzayda kullanılacak malzemelerin yapımında fikir vereceğini söyledi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ve Uzay Politikası Bakanlığı arasında 2010'da "Uzay ve Havacılık Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı"nın imzalandığını anımsatarak çalışmalar kapsamında Türkiye'de geliştirilen uydu ve uzay teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin uzay radyasyon dayanım testlerinin, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki Japonya'ya ait KIBO modülünün dışındaki test düzeneğinde yapılmasının planlandığını söyledi.