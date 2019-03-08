Miles&Smiles Garanti kredi kartları uçururken kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ile 2023 yılına kadar sürecek program kapsamında Miles&Smiles Garanti kredi kartları ayrıcalıklar sunarak kart sahiplerine mil kazandırmaya devam edecek.

Garanti'den yapılan açıklamaya göre Türk Hava Yolları'nın (THY) resmi ve Türkiye'nin ilk mil programlı kredi kartı Miles&Smiles ile yıllardır olduğu gibi 2018 yılı boyunca da alışveriş keyfini uçuş fırsatlarına çevirdi. THY ile 2023 yılına kadar sürecek program kapsamında Miles&Smiles Garanti kredi kartları ayrıcalıklar sunarak kart sahiplerine mil kazandırmaya devam edecek.

En çok uçuran kart portföyü olarak 2000 yılından bu yana 120 milyarı aşkın mil kazandıran Miles&Smiles Garanti kredi kartları programında bu miller aynı zamanda 33 milyon yurt içi tek yön veya 6 milyon Avrupa, 2 milyon Amerika gidiş dönüş uçak biletine denk geliyor.

Miles&Smiles Garanti kredi kartları, Türkiye'nin en geniş iş yeri ağı gücü ile sunduğu taksit ayrıcalıkları haricinde yaklaşık 100'den fazla ekstra mil kampanyası düzenleyerek de yıl boyunca kazandırmaya devam etti.