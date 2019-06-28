"Millet Bahçeleri'nde en az yüzde 70 yerli bitki kullanılabilir"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı ve Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, Millet Bahçeleri'nde ve belediyelerin çevre ve peyzaj çalışmalarında değer bazında en az yüzde 70 yerli bitki kullanılmasının Türk süs bitkileri sektörünü için çok önemli olduğunu belirtti.

TÜRKTOB'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akcan, emek yoğun ve istihdama büyük katkısı olan süs bitkileri sektörünün 2018 yılında 2 milyon kişinin geçim kaynağı olduğunu, 6 milyar liralık üretim değerine, 71 milyon dolarlık ihracata ulaştığını kaydetti.

Akcan, "2019 yılının ilk dört ayı incelendiğinde ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre eşit düzeyde. İthalat ise yüzde 45 azalmış. Sürekli büyüyen ve katma değerini yükselten bir sektörüz. Yerli bitki kullanımı ve ihracatı artırmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde en büyük alıcılarının belediyeler ve diğer kamu kurumları olduğunu belirten Akcan, sözlerini şöyle sürdürdü: