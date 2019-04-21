MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki balık tüketiminin dünya ortalamasının gerisinde kaldığına işaret ederek, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Pakdemirli, yıllık kişi başı tüketilen balık miktarının Avrupa'da 23, dünyada 18, Türkiye'de ise 7 kilogram civarında olduğunu, bu tablonun değişmesi için çalışma yaptıklarını aktardı.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla halen 28 ilde 25 milyon metrekarelik alanda çalışmaları yürütülen 52 millet bahçesinin balık tüketiminin artırılması için değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, millet bahçelerinin her birinde en az bir balık ekmek büfesi kurulması gerektiğini kaydetti.

Türkiye Belediyeler Birliğine, millet bahçelerinde balık ekmek büfelerine yer verilmesi için teklif götürdüklerini açıklayan Pakdemirli, "Millet bahçelerini balık tüketiminin merkezi haline getirmek istiyoruz. Millet bahçelerinde en az bir balık ekmek büfesi olsun istiyoruz." ifadesini kullandı.