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"Millet Bahçesi'ne dünyanın en büyük tema parklarından birini tasarlıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 11:09 | Son Güncelleme

Outdoor Factory Kurucu Ortağı Yedigöz: - "İstanbul Atatürk Havalimanı'nın arazisine yapılması planlanan ve tamamlandığında dünyanın en büyük parklarından biri olacak Millet Bahçesi yabancı turistler için de cazibe merkezi olabilir" - "(Millet Bahçesi) Turistlerin burada aileleriyle zaman geçirecekleri alternatifleri sunmamız gerekiyor. Dünyanın en büyük ekolojik tema parklarından birini tasarlıyoruz. Böyle bir park Türkiye'nin turizmine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacaktır" - "Bugün dünyanın en fazla ziyaret edilen tema parkı olan Florida'daki Magic World her yıl tek başına 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu rakam İstanbul'a bir yılda gelen yabancı turist sayısının neredeyse iki katı" - "İstanbul'a kazandırılacak böylesine bir tema park şehre milyonlarca ziyaretçi çekecektir"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Outdoor Factory Kurucu Ortağı Toygar Yedigöz, Atatürk Havalimanı arazisine yapılması planlanan ve tamamlandığında dünyanın en büyük parklarından biri olacak Millet Bahçesi'nin yabancı turistler için de bir cazibe merkezi olabileceğini belirterek, "Millet Bahçesi için dünyanın en büyük ekolojik tema parklarından birini tasarlıyoruz. Böyle bir park Türkiye'nin turizmine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacaktır." dedi.

Yedigöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Yeni Havalimanı'nın devreye girmesiyle boşa çıkacak Atatürk Havalimanı'nın yerine Millet Bahçesi yapılacağını açıkladığını anımsatarak, bu açıklamanın İstanbulluları heyecanlandırdığını söyledi.

Millet Bahçesi'nin İstanbulluların yıllardır özlemini çektiği yeşil alanı şehre kazandıracağını dile getiren Yedigöz, buranın tamamlandığında dünyanın en büyük parklarından olacağını ve Türkiye'nin turizmdeki hedeflerine de büyük katkıda bulunacağını vurguladı.

Yedigöz, Türkiye'nin pek çok noktasında anıt, müze ve tema park gibi konsept projeler tasarladıklarını belirterek, İstanbul'daki Vialand ve Osmaniye'deki Masal Park'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ni de kendilerinin hayata geçirdiklerini aktardı.

İstanbul Atatürk Havalimanı'nın arazisine yapılması planlanan ve tamamlandığında dünyanın en büyük parklarından biri olacak Millet Bahçesi'nin yabancı turistler için de bir cazibe merkezi olabileceğini vurgulayan Yedigöz, "Bunun için de turistlerin burada aileleriyle birlikte zaman geçirecekleri alternatifleri onlara sunmamız gerekiyor. Millet Bahçesi için dünyanın en büyük ekolojik tema parklarından birini tasarlıyoruz. Böyle bir park Türkiye'nin turizmine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacaktır." şeklinde konuştu.

Söz konusu kompleksin tema park dışında çok sayıda ürün ve ünitelere de ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Yedigöz, burada özellikle engelli vatandaşlar için özel olarak geliştirdikleri ünitelerin de yer almasını planladıklarını anlattı.

Yedigöz, Türkiye'de daha önce hiç uygulanmamış ürünlerin, suni göletlerin, koşu ve macera parkurlarının yanı sıra bilim-teknoloji ve Türk tarihiyle ilgili müzelerin de içinde bulunacağı böyle bir kompleksin Türkiye'nin turizmine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacağını yineledi.

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- "Milyonlarca ziyaretçi çekecektir"

Yedigöz, her yıl Themed Entertainment Association (TEA) ve AECOM iş birliğiyle hazırlanan Küresel Cazibe Merkezleri ve Ziyaretçi Raporu (The Global Attractions and Attendance Report) araştırmasına göre dünyada en fazla ziyaret edilen 25 tema parkın toplam 244 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin bu devasa tema park pazarından hak ettiği payı alamadığını dile getiren Yedigöz, listeye bakıldığında bugün dünyanın en fazla ziyaret edilen tema parkı olan Florida'daki Magic World'un her yıl tek başına 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Yedigöz, "Bu rakam İstanbul'a bir yılda gelen yabancı turist sayısının neredeyse iki katı. Yakın gelecekte İstanbul'a kazandırılacak böylesine bir tema park, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her coğrafyasından Türkiye'ye gelecek yabancıların uğrak noktası olacaktır ve milyonlarca ziyaretçi çekecektir." ifadelerini kullandı.

TEA ve AECOM iş birliğiyle hazırlanan Küresel Cazibe Merkezleri ve Ziyaretçi Raporu'na göre, halihazırda dünyanın en fazla ziyaretçi çeken 10 tema parkı yılda 140 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

En fazla ziyaretçi çeken 10 tema parkın 6'sı ABD'de, 3'ü Japonya'da, 1'i ise Çin'de bulunuyor. İlk 10'da Avrupa'dan herhangi bir park bulunmuyor.

Dünyada en çok ziyaret edilen 10 tema park ve 2017 ziyaretçi sayısı şu şekilde:

Tema Park Ülke Ziyaretçi Sayısı (2017) Magic Kingdom at Walt Disney ABD 20.450.000 Disneyland ABD 18.300.000 Tokyo Disneyland Japonya 16.600.600 Universal Studios Japan Japonya 14.935.000 Tokyo Disneysea Japonya 13.500.000 Disney’s Animal Kingdom ABD 12.500.000 Epcot at World Disney World ABD 12.200.200 Shanghai Disneyland Çin 11.000.000 Disney’s Hollywood Studios ABD 10.722.000 Universal Studios ABD 10.198.000

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Anahtar Kelimeler:
Atatürk Havalimanı millet bahçesi Outdoor Factory

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