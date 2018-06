"Millet Bahçesi'ne dünyanın en büyük tema parklarından birini tasarlıyoruz"

Yedigöz, Türkiye'de daha önce hiç uygulanmamış ürünlerin, suni göletlerin, koşu ve macera parkurlarının yanı sıra bilim-teknoloji ve Türk tarihiyle ilgili müzelerin de içinde bulunacağı böyle bir kompleksin Türkiye'nin turizmine milyarlarca dolarlık katkıda bulunacağını yineledi.

\

- "Milyonlarca ziyaretçi çekecektir"

Yedigöz, her yıl Themed Entertainment Association (TEA) ve AECOM iş birliğiyle hazırlanan Küresel Cazibe Merkezleri ve Ziyaretçi Raporu (The Global Attractions and Attendance Report) araştırmasına göre dünyada en fazla ziyaret edilen 25 tema parkın toplam 244 milyon kişi tarafından ziyaret edildiği bilgisini verdi.

Türkiye'nin bu devasa tema park pazarından hak ettiği payı alamadığını dile getiren Yedigöz, listeye bakıldığında bugün dünyanın en fazla ziyaret edilen tema parkı olan Florida'daki Magic World'un her yıl tek başına 20 milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını bildirdi.

Yedigöz, "Bu rakam İstanbul'a bir yılda gelen yabancı turist sayısının neredeyse iki katı. Yakın gelecekte İstanbul'a kazandırılacak böylesine bir tema park, Körfez ülkeleri başta olmak üzere dünyanın hemen hemen her coğrafyasından Türkiye'ye gelecek yabancıların uğrak noktası olacaktır ve milyonlarca ziyaretçi çekecektir." ifadelerini kullandı.