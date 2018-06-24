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"Milletimiz yerli ve milli kavramlarına sahip çıkmıştır"

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Cesur: - "Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır" - "Türkiye Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, güzel bir seçim atmosferi yaşandığını ve demokrasinin kazandığını belirterek, "Seçim sonuçları aziz milletimizin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını gösterdi. Halkımız istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Cesur, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin yaptığı açıklamada, Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir adımı daha milletçe birlikte başarılı bir şekilde geçirdiklerini aktardı.

Güzel bir seçim atmosferi olduğunu ve demokrasinin kazandığını kaydeden Cesur, milletin yerli ve milli kavramlarına sahip çıktığını bildirdi.

Cesur, halkın istikrar ve istikbali önceleyerek mevcut kazanımlara sahip çıktığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yeni bir sürece girmiştir. Yeni hükümet sistemi ile birlikte karar mekanizmaları daha çabuk işleyecek ve uygulamalar da daha hızlı gerçekleşecektir. Bu süreçte Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğine ve milli gelirini de sürekli arttıracağına şüphemiz yoktur. İş dünyası olarak istikrardan ve büyüyen Türkiye’den yana olduk. Belirsizlik ortamı kalktı, piyasalar rahatlayacak, ülke ekonomisi de canlanacaktır. Çıkan bu sonucun ülkemiz ve milletimiz adına hayırlara vesile getirmesini temenni ediyor, yeni bir Türkiye'ye merhaba diyoruz."

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