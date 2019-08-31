Milletlerarası sözleşme

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) arasındaki "30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İilşkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" nin onaylanmasına karar verildi.

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi ve Banco Nacional de Cuba (BNC) Arasında 28 Haziran 2019 Tarihinde İmzalanan 30 Mart 2005 Tarihli Kredi Sözleşmesine İlişkin Yeniden Yapılandırma Sözleşmesinin İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, ilgili kararın onayına 28 Mart 2002 tarihli ve 4749 Kanunun 10'uncu maddesi gereğince karar verildi.

