Milli aşçıların şeker hamurundan heykelleri CNR EXPO'daki fuarda sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın aşçıları, dünya çapında ödül aldıkları şeker hamurundan heykelleri yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı CNR Food İstanbul Fuarı'nda sergileyecek.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen, Ticaret Bakanlığı, İstanbul İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ve KOSGEB tarafından desteklenen CNR Food İstanbul Fuarı, 4-7 Eylül'de CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Dünyanın önde gelen aşçılık yarışmalarına katılan Türkiye Aşçılar Federasyonu'na (TAFED) bağlı Türkiye Aşçılar Milli Takımı'nın aşçıları, CNR Food İstanbul Fuarı'nda, tüm meziyetlerini gözler önüne serecek. 28 kategoride 17 altın, 10 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan milli aşçıların dünya çapında ödül aldıkları insan figürü, büst, ütopik hayvan figürlerinden oluşan şeker hamurundan heykelleri, yerli ve yabancı 2 binin üzerinde markanın katılacağı fuarda sergilenecek.