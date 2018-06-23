Ekonomi Bakanlığınca desteklenmesine karar verilen ve Bakanlar Kurulunca Destek Kararı alınan yatırımlar için Hazine taşınmazları üzerinde yatırımcılar lehine irtifak hakkı tesis edilmesi veya kullanma izni verilmesi ile taşınmazların bedelsiz devredilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Maliye Bakanlığının Milli Emlak Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre, destek kararı alınan yatırımlar için yatırımcılar lehine Hazine taşınmazları üzerinde doğrudan, 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesis edilecek veya kullanma izni verilecek. İrtifak hakkı tesis edilen veya kullanma izni verilen taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden veya işlettirilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmayacak. Destek kararında belirlenen yatırım süresi içinde ve tesisin işletme dönemi boyunca gerçekleştirilmesi gereken taahhütlerin takibi Ekonomi Bakanlığınca yapılacak. Ekonomi Bakanlığınca yatırım tamamlanma vizesinin yapılması ve işletmenin faaliyete geçmesini müteakip destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulacak.

Yatırımcı tarafından talep edilmesi, yatırımın tamamlandığının ve destek kararında belirtilen istihdam sayısına beş yıl süreyle uyulduğunun belirlenmesi halinde tapuda, Hazine adına tescilli olup irtifak hakkı tesis edilen taşınmazların mülkiyeti yatırımcıya bedelsiz devredilecek. İrtifak hakkının veya kullanma izninin destek kararında belirtilen süre ve koşullar çerçevesinde üçüncü kişilere devredilmesi Ekonomi Bakanlığının iznine ve Başbakanlığın onayına tabi olacak. Yatırımın gerçekleşmemesi veya proje bazlı desteklerden faydalanmasına mesnet teşkil eden taahhütlerin yerine getirilememesi, yatırımcı tarafından talep edilmesi ve Ekonomi Bakanlığınca uygun görülmesi halinde proje, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında değerlendirilebilecek. Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere yatırımın belirlenen süre içinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacak. Yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve işlem tesis edilmemesi veya yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde irtifak hakkı tapudan terkin edilecek veya kullanma izni sözleşmesi İdarece feshedilecek.