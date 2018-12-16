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Milli enerji silahı Wattozz yılda 250 milyon dolar getirecek

FİNANS HABERLERİ  | 16.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak: - "Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz" - "Şu ana kadar 100 den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık, bunları tek tek değerlendiriyoruz"

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Türk mühendisler tarafından üretilen milli enerji silahı Wattozz'un Türkiye'ye ciddi katma değer getireceğine inandıklarını belirterek, "Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 100 den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık, bunları tek tek değerlendiriyoruz." dedi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahın isminin iki farklı kelimeden türetildiğini anlattı. Watt kelimesinin uluslararası bir terim olarak güç birimini temsil ettiğini dile getiren Albayrak, 'vatoz'un ise elektrik çarpma etkisinde akım veren bir balık cinsi olduğunu hatırlattı.

Wattozz'un dünyada öldürücü olmayan kontrol silahı olarak kabul edilen uzaktan etkili elektroşok silahlarının en gelişmişi olduğunu belirten Albayrak, silahın fiziksel bir zarar vermeden sağlık açısından risksiz değerlerdeki elektrik enerjisiyle şüpheliyi etkisiz hale getirmek için kullanıldığını söyledi.

Albayrak, silahın özellikleri konusunda şu bilgileri verdi:

"Wattozz silahının en dikkat çekici özelliği kablosuz olması. 25 yıldır bunu başarabilen ülke çıkmadı. Ayrıca silahın şok seviyesi ve süresi mermilerinde bulunan radyo frekansı alıcısı sayesinde uzaktan kontrol edilebilir özelliğe sahip. 25 yıldır değişmeyen eski kablo teknolojisi nedeniyle ABD yapımı silahı kullanmak çok fazla risk içeriyor, silahtan çıkan kablolara bağlı iki adet dart iğnesi havada 50 santimetre ve üzeri açılım yarattığı için doğrudan hedef almak mümkün olmuyordu. Bu yüzden, ciddi yaralanmalar da kaçınılmaz hale geliyordu. Türk mühendislerimiz Wattozz silahında kablo sistemini tamamen ortadan kaldırdı ve böylece istenilen noktaya ateş edilmesi mümkün kılındı. Wattozz'un bir diğer özelliği de içine yerleştirilmiş hd kamera çalışmadan silahın aktif hale gelmemesidir. Bu kamera hem suistimal önleyicidir hem de delil niteliği taşır."

Türk savunma sanayisinin ürünü olarak Wattozz silahının Türkiye'ye ciddi bir katma değer sağlayacağına inandıklarını vurgulayan Albayrak, "Örneğin Ocak ayının 24’ünde Malezya'da tüm Malezya televizyonlarının katılımı eşliğinde ilk yurt dışı tanıtım organizasyonumuzu gerçekleştireceğiz. Wattozz'un dünya satışlarından ülkemize yıllık ortalama 250 milyon dolar gibi bir döviz kazancı getirmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar 100 den fazla ülkeden distribütörlük talebi aldık, bunları tek tek değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Söz konusu silahın satışlarından elde edilecek gelirle yine yerli projeler geliştirmeye devam edeceklerini ifade eden Albayrak, silahın pazarının sadece emniyet güçleri ile sınırlı olmadığını, Wattozz'un bazı ülkelerde kişisel savunma aracı olarak sivillere de satılabileceğini kaydetti.

Elektroşok silahları, 117 ülkede bir milyondan fazla polis memuru tarafından suçun işlenmesini önlemek ve direnmeyi etkisiz hale getirmek amacıyla zor kullanma yetkisi kapsamında orantılılık ilkesine göre ateşli silahlardan önce kullanılıyor.

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enerji silahı Wattozz Wattozz milli enerji silahı

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