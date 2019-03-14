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'Milli gübre' için çalışılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.03.2019 10:15 | Son Güncelleme

GEBZE Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Gübretaş arasında imzalanan protokolle Türkiye'de tarımın özellikle de gübre sektörünün dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik projeler yürütülecek, yerli ve milli bitki besleme ürünleri geliştirilecek.

'Milli gübre' için çalışılacak

GEBZE (Kocaeli), (DHA) - GEBZE Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile Gübretaş arasında imzalanan protokolle Türkiye'de tarımın özellikle de gübre sektörünün dışa bağımlılığını azaltmaya yönelik projeler yürütülecek, yerli ve milli bitki besleme ürünleri geliştirilecek.
GTÜ ve Türkiye'nin önde gelen gübre üreticisi Gübretaş arasındaki protokol, Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ve Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı tarafından imzalandı. Bitki besleme odaklı, 10 yıllık iş birliği protokolü kapsamında; Ar-Ge, Ür-Ge, eğitim ve altyapı geliştirme çalışmaları yürütecek. GTÜ adına Biyoteknoloji Enstitüsü, Gübretaş adına ise Ar-Ge Müdürlüğü tarafından koordine edilecek çalışmalar ile biyoteknolojik yöntemler kullanılıp, yenilikçi bitki besleme ürünlerinin değişen iklim koşullarında tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak yerli alternatifler geliştirilecek. Yeni teknolojilerin ve gübre sektörü için önemli ithal ürünlerin yerine geçecek yerli alternatiflerin geliştirilmesi ayrıca gübre kullanımında etkinliğin artırılması hedeflenecek. Yetiştirilecek öğrenciler ile sektörün Ar-Ge konusunda donanımlı, doktoralı personel ihtiyacını karşılamaya katkı sağlanacak. Ayrıca protokol ile GTÜ kampüsünde 500 metrekare büyüklüğünde modern Ar-Ge serası inşa edilecek.
GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, savunma sanayisinden tarım sektörüne kadar geniş yelpazede ülke bilim ve teknolojisine katkı sağlamaya yeni projelerle devam edeceklerini belirterek, sanayiden gelen tüm tekliflere açık olduklarını, sonuç ve ürün odaklı çalışmalar için üniversitenin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Aslan, protokolün odağında yer alan tarımsal üretime yapılacak akademik katkıların yerli ve milli ürünlere dönüşecek olmasından memnuniyet duyduğu dile getirdi.
Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı ise GTÜ ile ortaklaşa yürütülecek projeler ile yeni bitki besleme ürünlerinin geliştirilmesinin yanında doğru ve bilinçli bitki besleme konusunda eğitim programı da hedeflediklerini kaydetti. Bitki besleme konusunda dünyanın mikrobiyal gübre uygulamalarına yöneldiğini söyleyen Yumaklı, yararlı mikroorganizmalardan bitki besleme alanında faydalanmanın önemine işaret etti. Yumaklı, Türkiye'nin de bu yöndeki gelişimi takip etmesi gerektiğini, verim ve kalite artışının yanı sıra sürdürülebilirliğin de hedefleneceği projelerde yerli ve milli kaynakların kullanılmasına önem vereceklerini dile getirdi.

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'Milli gübre' için çalışılacak'Milli gübre' için çalışılacak'Milli gübre' için çalışılacak

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