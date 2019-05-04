FİNANS

Milli İHA Anka, mobil dünyada da yüksek uçtu

FİNANS HABERLERİ  | 04.05.2019 14:56 | Son Güncelleme

TUSAŞ'ın, savunma sanayisine olan ilgiyi artırmak için milli İHA Anka'ya yönelik hazırlattığı mobil oyun "Operasyon: Anka", yayımlanmasının ardından büyük rağbet gördü - 48 saatte 40 binden fazla indirilen oyun, kendi kategorisinde en popülerler arasına girip dünyaca ünlü oyunlara rakip oldu

GÖKSEL YILDIRIM - Gençler ve yeni nesillerin savunma sanayisine ilgisini artırmak için milli insansız hava aracı (İHA) Anka için hazırlanan mobil oyun, kendi kategorisinde en popülerler arasına girip dünyaca ünlü oyunlara rakip oldu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından Udo ve Otto Games ile iş birliği yapılarak hazırlanan "Operasyon: Anka" oyunu, ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıtıldı. Oyun, fuar sırasında Google Play ve App Store'dan ücretsiz erişime açıldı.

Türk savunma sanayisinin ilk mobil oyunu, yayımlandığının duyulmasının ardından ciddi ilgi gördü. Oyun 48 saatte 40 binin üzerinde indirme sayısına ulaştı.

Oyunlar listelerinde hızla tırmanan "Operasyon: Anka", kendi kategorisinde en popülerler arasına girip dünyaca ünlü oyunlardan PubG'ye rakip oldu.

Kullanıcılardan yüksek beğeni puanları toplayan "Operasyon: Anka" için yüzlerce de yorum yapıldı.

Oyunu oynayanlar, "Önce aslı yapıldı şimdi ise oyunu. Açılışta Türk Havacılık ve Uzay Sanayii yazısı ve simgesini görmek gurur verici", "Ülkemizin askeri teknolojisinin geldiği noktayı herkesin görmesi için çok güzel bir oyun", "İnşallah savaş uçaklarımızın, tanklarımızın da oyunlarını görebiliriz", "Oyunun yeni çıktığını, daha da geliştirileceğini düşünürsek başlangıç olarak güzel. Yerli firmaların da bu tarz uygulamalar ile tanıtım yapması da çok güzel", "Yapılan İHA ve SİHA'larla gurur duyuyorken böyle bir oyunla karşılaşmak daha da gururlandırdı", "Yerli ve milli gururumuz Anka'yı kullanmak harika", "Atak, Hürkuş, Hürjet, Milli Muharip Uçak gibi diğer araçların da oyunlarını dört gözle bekliyorum" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Kullanıcılar oyunda, destek bekleyen kara unsurlarına kullandıkları SİHA ile yardımcı olmaya çalışıyor.

Oyun, birçok farklı oynanışa sahip bölümden oluşuyor. Kullanıcılar; kurgusal bir hikaye kapsamında oyunda sürekli birbirinden farklı askeri operasyonlara dahil oluyor, bu operasyonları tamamladıkça da hikayenin ilerlemesiyle yeni deneyimler yaşıyor. Bu operasyon türleri arasında müttefik ünitelere destek uçuşları yapmak, düşman işgalinde olan bölgeleri hava saldırısı ile savunmak, kritik düşman mevzilerine düzenlenen operasyonlara hava desteği vermek ve düşman elebaşını bölgeden kaçmadan etkisiz hale getirmek gibi birçok farklı seçenek bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ANKA İHA İnsansız Hava Aracı mobil oyun TUSAŞ

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