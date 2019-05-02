FİNANS

Milli İHA Anka, mobil oyun oldu

FİNANS HABERLERİ  | 02.05.2019 09:33 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinden birçok yeni ürünün sergilendiği IDEF'19'da farklı bir ilk yaşandı - TUSAŞ tarafından üretilen Anka-S, Türk savunma sanayisinin ilk mobil oyunu olan "Operasyon: Anka"ya konu oldu - Oyunseverler, ücretsiz olarak edinilebilen "Operasyon: Anka"da, bir SİHA pilotuna dönüşüp zorlu görevlerin üstesinden gelmeye çalışıyor

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin milli insansız hava aracı (İHA) çözümlerinden Anka-S, mobil aksiyon oyununa dönüştü.

Türk savunma sanayisi ürünlerinin bir anlamda vitrine çıktığı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19), yeni ürünlerin sergilenmesinden farklı bir ilk yaşandı.

Otto Games Kurumsal Yöneticisi Mustafa Eyyüp Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Anka için Türk savunma sanayisinin ilk mobil oyunu olan "Operasyon: Anka"yı geliştirdiklerini söyledi.

Udo ve Otto Games olarak yaklaşık 7 aylık bir süreçte TUSAŞ ile ortak çalışarak bu oyunu gerçekleştirdiklerini anlatan Karataş, Anka'nın dünyadaki rakiplerine karşı üstün güç ve kabiliyetlerini oyunda sergilediklerini kaydetti.

Oyunda kurgusal bir hikayenin yanında birçok silah türü ve oynanabilir bölüm bulunduğunu bildiren Karataş, "Artan ve gelişen savunma sanayisi yatırımlarının yeni nesil ve gençlere tanıtımının yapılmasının amaçlandığı oyunda, çeşitli mühimmatlar bulunan silahlı Anka-S'le belli bölümler geçilip kazanılan paralarla araç ve silahlar geliştirilebiliyor." dedi.

Oyunda kara unsurlarının takip edilip onlara yol açılması, meskun mahal operasyonları gibi farklı görevlerin yerine getirilebildiğini anlatan Karataş, sonraki güncellemelerle oyuna yeni senaryolar eklenebileceğini aktardı.

Karataş, oyunun Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilip oynanabileceğini bildirdi.

Oyunla ilgili çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Karataş, Türk savunma sanayisini konu alan bir oyunu üstlenmekten çok memnun olduklarını söyledi.

Karataş, "Savunma sanayisinde bitmeyecek bir üretim unsuru mevcut. Atak, Hürkuş, hatta diğer savunma sanayisi materyalleriyle devam etmek istiyoruz. Bunu bir öncü olarak kabul ediyoruz. Bunun için yeni bir oluşuma gittik. Udo Games olarak yaklaşık 6 yıldır oyun sektöründeyiz ve Türk savunma sanayisine bu işi yapabilecek Otto Games diye yeni bir şirket kurduk. Bunun içerisinde ayrıca, artırılmış ve sanal gerçeklik çalışmalarımız olacak. Savunma sanayisinde eğitime yönelik de çalışmalar yapma niyetimiz var." şeklinde konuştu.

- Anka-S'le gerçeğe yakın oyun deneyimi

Verilen bilgiye göre, İHA teknolojisinin kullanım hedefleri ve yöntemleri oyunla gerçeğe yakın şekilde yansıtılmaya çalışılıyor.

Oyun, birçok farklı oynanışa sahip bölümden oluşuyor. Kullanıcılar; kurgusal bir hikaye kapsamında oyunda sürekli birbirinden farklı askeri operasyonlara dahil oluyor, bu operasyonları tamamladıkça da hikayenin ilerlemesiyle yeni deneyimler yaşıyor. Bu operasyon türleri arasında müttefik ünitelere destek uçuşları yapmak, düşman işgalinde olan bölgeleri hava saldırısı ile savunmak, kritik düşman mevzilerine düzenlenen operasyonlara hava desteği vermek ve düşman elebaşını bölgeden kaçmadan etkisiz hale getirmek gibi birçok farklı seçenek bulunuyor.

"Operasyon: Anka" oyununda birçok silah ve mühimmat türü kullanılıyor. Kullanılan silah ve mühimmat türleri, yerel üretimlerin yanında tamamen bilimkurgu ögeleri içerenleri de barındırıyor.

Oyun boyunca Anka-S ve donanımları geliştirilebiliyor. İlerleyen bölümlerde görevlerin zorluğu ve karşılaşılan düşmanların etkinliği artıyor.

- 6 çeşit düşman, 20 farklı görev

"Operasyon: Anka" oyununda seri atışlı top, füze ve bomba olmak üzere 3 ana başlıkta, yükseltilebilir 11 çeşit, özgün ve farklı mekaniklere sahip silah bulunuyor.

Atış sıklığı, hasar ve silah ısınması gibi 7 çeşit yükseltme içeren oyunda, 2 farklı temel Anka gövde geliştirmesi yapılabiliyor.

Oyunda satın almaların, yükseltmelerin, montaj ve sökme işlemlerinin yapıldığı ve oyuncu skorlarının gözlenebildiği kapsamlı bir hangar ekranı yer alıyor.

Oyun; hedef imha, hayatta kalma, savunma, koruma ve kurtarma temalı birçok farklı türde 20 farklı görev, 3 farklı coğrafi temada 20 farklı harita, 6 farklı çeşitte düşman birimi, 4 farklı çeşitte düşman boss birimi, 7 farklı çeşitte müttefik birim ile ses sanatçıları tarafından kaydedilmiş yönlendirici sesler ve konuşmalar içeriyor.

Oyunda, İngilizce ve Arapça dil desteği de bulunuyor.

Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayınBu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın
MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecekMOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek
İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKA-S İnsansız Hava Aracı insansız hava aracı ANKA Savunma Sanayisi TUSAŞ

En Çok Okunan Haberler

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Dolarda Fed hareketliliği!

Dolarda Fed hareketliliği!

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

Sigara Cep telefonu ve araçlar için ÖTV zammı

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

Kapalı ortamda led aydınlatma ile domates yetiştirdiler

İTO

İTO

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

Kuzey Yakası’ndaki 62 dükkan açık arttırma ile satılacak

Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor

Yabancı, Türkiye'de konuta 135 bin dolar ödüyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.