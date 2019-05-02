Milli İHA Anka, mobil oyun oldu

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin milli insansız hava aracı (İHA) çözümlerinden Anka-S, mobil aksiyon oyununa dönüştü. Türk savunma sanayisi ürünlerinin bir anlamda vitrine çıktığı 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19), yeni ürünlerin sergilenmesinden farklı bir ilk yaşandı. Otto Games Kurumsal Yöneticisi Mustafa Eyyüp Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Uzay ve Havacılık Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Anka için Türk savunma sanayisinin ilk mobil oyunu olan "Operasyon: Anka"yı geliştirdiklerini söyledi. Udo ve Otto Games olarak yaklaşık 7 aylık bir süreçte TUSAŞ ile ortak çalışarak bu oyunu gerçekleştirdiklerini anlatan Karataş, Anka'nın dünyadaki rakiplerine karşı üstün güç ve kabiliyetlerini oyunda sergilediklerini kaydetti. Oyunda kurgusal bir hikayenin yanında birçok silah türü ve oynanabilir bölüm bulunduğunu bildiren Karataş, "Artan ve gelişen savunma sanayisi yatırımlarının yeni nesil ve gençlere tanıtımının yapılmasının amaçlandığı oyunda, çeşitli mühimmatlar bulunan silahlı Anka-S'le belli bölümler geçilip kazanılan paralarla araç ve silahlar geliştirilebiliyor." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Bu önerilere dikkat! Metabolizmanızı 5 adımda Ramazan'a hazırlayın MOBİSAD: Cep telefonunda vergi artışı daralmayı sürdürecek İTO: İstanbul'da Nisan'da perakende fiyatlar yüzde 2.81 arttı (2)

Oyunda kara unsurlarının takip edilip onlara yol açılması, meskun mahal operasyonları gibi farklı görevlerin yerine getirilebildiğini anlatan Karataş, sonraki güncellemelerle oyuna yeni senaryolar eklenebileceğini aktardı. Karataş, oyunun Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirilip oynanabileceğini bildirdi. Oyunla ilgili çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Karataş, Türk savunma sanayisini konu alan bir oyunu üstlenmekten çok memnun olduklarını söyledi. Karataş, "Savunma sanayisinde bitmeyecek bir üretim unsuru mevcut. Atak, Hürkuş, hatta diğer savunma sanayisi materyalleriyle devam etmek istiyoruz. Bunu bir öncü olarak kabul ediyoruz. Bunun için yeni bir oluşuma gittik. Udo Games olarak yaklaşık 6 yıldır oyun sektöründeyiz ve Türk savunma sanayisine bu işi yapabilecek Otto Games diye yeni bir şirket kurduk. Bunun içerisinde ayrıca, artırılmış ve sanal gerçeklik çalışmalarımız olacak. Savunma sanayisinde eğitime yönelik de çalışmalar yapma niyetimiz var." şeklinde konuştu.

- Anka-S'le gerçeğe yakın oyun deneyimi Verilen bilgiye göre, İHA teknolojisinin kullanım hedefleri ve yöntemleri oyunla gerçeğe yakın şekilde yansıtılmaya çalışılıyor. Oyun, birçok farklı oynanışa sahip bölümden oluşuyor. Kullanıcılar; kurgusal bir hikaye kapsamında oyunda sürekli birbirinden farklı askeri operasyonlara dahil oluyor, bu operasyonları tamamladıkça da hikayenin ilerlemesiyle yeni deneyimler yaşıyor. Bu operasyon türleri arasında müttefik ünitelere destek uçuşları yapmak, düşman işgalinde olan bölgeleri hava saldırısı ile savunmak, kritik düşman mevzilerine düzenlenen operasyonlara hava desteği vermek ve düşman elebaşını bölgeden kaçmadan etkisiz hale getirmek gibi birçok farklı seçenek bulunuyor. "Operasyon: Anka" oyununda birçok silah ve mühimmat türü kullanılıyor. Kullanılan silah ve mühimmat türleri, yerel üretimlerin yanında tamamen bilimkurgu ögeleri içerenleri de barındırıyor. Oyun boyunca Anka-S ve donanımları geliştirilebiliyor. İlerleyen bölümlerde görevlerin zorluğu ve karşılaşılan düşmanların etkinliği artıyor.