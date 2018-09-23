İSTANBUL (AA) - Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA), TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki gösterisiyle ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.
Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul bir dizi ilke sahne oldu.
Etkinlik kapsamında Bayraktar TB2 de ilk kez bir sivil etkinlikte uçuş gerçekleştirdi.
Bayraktar TB2, yakın zamanda envantere katılan mobil yer kontrol istasyonundan kontrol edilerek sorunsuz şekilde havalandı ve 35 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdi.
Çok daha yüksek irtifalarda görev yapmasına rağmen etkinliğe özel olarak 2 bin 100 feet yükseklikte uçuş yapan Bayraktar TB2, yüksek çözünürlüklü görüntüleme yeteneğiyle festival alanını görüntüledi. İHA'dan alınan görüntüler anlık olarak alandaki dev ekrana yansıtıldı ve adeta alandakilerin "selfie'leri" çekildi.
Yurt içinde ve dışında 70 bin uçuş saatine ulaştığı anons edilen Bayraktar TB2'nin gösteri uçuşu sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yer kontrol istasyonunda pilotlardan ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan bilgi aldı.
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