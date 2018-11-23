FİNANS

Milli İHA yerli motorla uçmaya hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 23.11.2018 11:05 | Son Güncelleme

Türk savunma sanayisinin geliştirdiği motorlar milli hava platformlarıyla buluşuyor - TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit: - "Özgün İHA motorunun yeni nesil Anka'ya entegrasyonu geçen hafta itibarıyla bitti" - "Şimdi uçuş testlerini bekliyor PD170. İnşallah 2018'de uçtu diye duyarız. Motor hazır, TUSAŞ'ın prosedürlerini tamamlamasını bekliyoruz" - "Seri üretim siparişini aldık. Seri imalatı başladı, yetiştirmeye çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin geliştirdiği hava platformları için tasarlanan motorlar için seri üretim süreci başladı. Yeni nesil Anka için geliştirilen PD170 motorunun entegrasyonu tamamlanırken, uçuşun bu yıl gerçekleşmesi hedefleniyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Motor Sanayii AŞ/TEI, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, 17'nci MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı gerçekleştirilen High Tech Port By MÜSİAD fuarında, hava platformları için geliştirdiği motorları sergiliyor.

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motor projelerinde gelinen aşamaya ilişkin bilgiler verdi.

Pilot eğitimlerinde kullanılan insansız hedef uçaklar için geliştirilen TJ90 turbojet motorunun geçen yıl TUSAŞ'ın Şimşek Yüksek Hızlı Hedef Uçak Sistemi'nde başarıyla denendiğini anlatan Akşit, "10 bin feete kadar uçuş denemesi yaptılar. Motorun kapasitesi 20 bin feet ve daha fazlasına da çıkabilir. 10 bin feet ve saatte 400 kilometre hıza kadar denediler, denemeye devam edecek. Seri imalat siparişimizi de aldık." dedi.

Pistonlu motorlardan P170 motorunun yeni nesil Anka için geliştirildiğini ifade eden Akşit, bu motorun bir üst versiyonunun da daha büyük bir platform olan Akıncı İnsansız Hava Aracı (İHA) için yapılacağını belirtti. Akşit, şöyle konuştu:

"Bu özgün İHA motorumuz. Bunun da seri üretim siparişini aldık. Seri imalatı başladı, yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu motorda 3 bin saat civarında olgunlaştırma testlerini tamamladık ki motorun ömrü bin 800 saat. İHA'larda bin 200 ile bin 800 saat ömürler. Motoru aşırı zorladığımız için ömür kısa oluyor. Dayanıklılık testlerinde 3 bin saati geçti. Çok değişik, karmaşık, aynı anda paralel testler yaptık ve ilk siparişimizi aldık, seri imalata başladık. Özgün İHA motorunun yeni nesil Anka'ya entegrasyonu geçen hafta itibarıyla bitti. Pist, taksi testlerinin başarıyla bittiği haberi geldi. Şimdi uçuş testlerini bekliyor PD170. İnşallah 2018'de uçtu diye duyarız. Motor hazır, TUSAŞ’ın prosedürlerini tamamlamasını bekliyoruz."

- Helikopter motoru 3 yıl sonra platform üzerinde

T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motoruna ilişkin de bilgiler veren Mahmut Akşit, ilk prototipin ardından helikoptere gidecek motor çekirdeğini toplama çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gelecek yıl geliştirilmiş, helikopteri çalıştıracak motor çekirdeğini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını vurgulayan Akşit, şunları kaydetti:

"Motoru çalıştırdıktan sonra 100'den fazla deneyi yaptık. Bu motorların kontrol algoritmaları ve yazılımlarını da biz yapıyoruz, geliştiriyoruz. Motorun sarfiyat, güç gibi unsurlarını da optimize ediyoruz sürekli. Onlar da bir yandan devam ediyor. İyi yerdeyiz. TS1400 motorumuz tam anlamıyla bir jet motoru, büyük motorlarda olan bütün sistemlerin hemen hepsi var. Bu şu demek, bu motoru olgunlaştırdıktan sonra daha büyük motorları çok daha rahat tasarlayıp geliştirebiliriz. Sadece biraz ölçekleme yapacağız."

- PD155 acil ihtiyacı karşıladı

Akşit, Anka-S Motor Modifikasyon Projesi kapsamında geliştirilen PD155 motorundan ise şu ana kadar 10 adet teslim ettiklerini söyledi.

Mahmut Akşit, "Şu anda çok daha iyisi, güçlüsü çıkınca o bir ara ürün olarak kaldı. TUSAŞ'ın ihtiyacı dolayısıyla o motoru hızla geliştirip verdik. O motor Anka'nın mevcut motorunun güç ihtiyaçlarını birebir karşılayacak bir motordu. PD170 ise daha ağır, daha yetenekli yeni nesil Anka için üretildi." ifadesini kullandı.

PARTNERGalada şıklık yarışıGalada şıklık yarışı
Büyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttıBüyük taşınma yaklaştı İstanbul Havalimanı için iş ilanları arttı
TMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TLTMSF'den satılık 7 uçak:Toplam muhammen bedelleri 2 milyon 750 bin TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ANKA High Tech Port by MÜSİAD İHA İnsansız Hava Aracı TEI TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit TUSAŞ TUSAŞ Motor Sanayii AŞ

En Çok Okunan Haberler

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

ANAR Genel Müdürü Uslu açıkladı! Son seçim anketi sonucunda AK Parti-MHP bombası

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

Başkenti sarsacak iddia: TBMM'yi kapatacaklar!

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

2019'da asgari ücret ne kadar olacak?

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Fiyatı yüzde 100 zamlanan tuvalet kağıdında büyük oyun

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Araç sahipleri dikkat! Benzine bir indirim daha geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Motorine 13 kuruş indirim geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Yeşilova: Benim hiç unutamadığım ‘kara cuma' 10 Ağustos

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Bereket Enerji 22'nci HES'i devreye aldı

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Tepe Home’da, sadece üç gün sürecek ‘Mobilya Şöleni’ aklınızı başınızdan alacak

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Bakan Pakdemirli: 490 milyon TL'lik destekleme ödemelerine başlıyoruz

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Çalışanlar dijital geleceğe hazır değil!

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

Adana sebze halinde soğanın kilosu 2,5 TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.