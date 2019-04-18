FİNANS

Milli İHA'lara yenilikçi haberleşme sistemi

FİNANS HABERLERİ  | 18.04.2019 11:04 | Son Güncelleme

Füze sistemleri için veri bağları üreten Meteksan Savunma, İHA sistemleri için de yenilikçi bir haberleşme sistemi geliştirdi - İlk kez IDEF'19 fuarında sergilenecek C-Bant İHA Veri Bağı, İHA'lar için yüksek performanslı ve maliyet-etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor - C-Bant İHA Veri Bağı sayesinde İHA ile yer kontrol istasyonu arasındaki 200 kilometre mesafede haberleşme sağlanabilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, insansız hava aracı (İHA) sistemlerine yönelik yerli çözümlere yenilerini ekliyor.

OMTAS ve UMTAS tanksavar füzelerinin, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füzelerinin ve SOM seyir füzesinin veri bağlarını yerli, milli ve özgün olarak geliştirerek kullanıma sunan Meteksan Savunma, İHA'ların veri bağları için özgün bir çözüm ortaya koydu.

Şirket, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'19), envantere giren ve sahada operasyonel olarak kullanılan bir dizi ürünle katılacak. Meteksan Savunma aynı zamanda, yeni ürünlerinin tanıtımları ile yenilikçiliğini de ön plana çıkaracak.

Başta Türkiye olmak üzere farklı kullanıcıların, İHA sistemleri için yenilikçi bir haberleşme sistemi arayışında olduğunu gören Meteksan Savunma, bir süredir öz kaynaklarıyla üzerinde çalıştığı C-Bant İHA Veri Bağı'nı, ilk kez IDEF 2019 fuarında sergileyecek. Sistem, test sürecinde birçok aşamayı geride bırakmış, çalışan bir ürün olarak dikkati çekiyor.

- İHA'ların başarısında kritik önemde

İHA veri bağı, insansız araç ile yer kontrol istasyonu arasındaki doğrudan iletişimi sağlıyor. Gerekli komutların, yer kontrol istasyonundan İHA'ya aktarımını gerçekleştiren veri bağı, durum bilgisi ve faydalı yükle ilgili bilgilerin de İHA'dan yer kontrol istasyonuna iletimini gerçekleştiriyor. Bir veri bağının, yüksek veri iletim hızına sahip olması, iletişimin kesintisizliği anlamında güvenilir olması, verilerin gizliliği anlamında güvenli olması kritik önem taşıyor.

Özellikle farklı füze projelerinde edindiği birikimi kullanan Meteksan Savunma'nın İHA'lar için geliştirdiği C-Bant İHA Veri Bağı, tüm bu kritik özelliklere sahip, yenilikçi, yüksek performanslı ve maliyet-etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.

- Yurt dışı tedarik sorununa son

C-Bant İHA Veri Bağı içinde yer alan yönlü ve yönsüz antenler Meteksan Savunma tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla üretildi.

Bu sayede seri üretim aşamasında olası ambargo durumlarında anten tedarik faaliyetlerinde yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi, 4,4-5,85 GHz bandında çalışabilen geniş bant antenlerin milli imkanlarla geliştirilip üretilmesi ve sistem seviyesindeki yerlilik oranının artırılması, link bütçe analizleri sonrasında belirlenen anten kazançlarına uygun olarak antenlerin geliştirilmesi, yer birimi reflektör antene ait yansıtıcı yüzeyin karbon fiber kompozitten üretilmesine karar verilmesiyle anten ağırlığının önemli miktarda azalması ve hava aracı yönsüz antenine ait radomun özel olarak tasarlanmasıyla çevre şartlarına dayanıklı hale getirilmesi sağlandı.

Sistemde hem yukarı hem aşağı iletimde frekans atlayabilen ve kodlamalı tayf yaymaya dayalı özel bir dalga şekli geliştirildi. Bu sayede iletişim güvenliği üst seviyeye çıkarıldı.

- Yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik

Meteksan Savunma, C-Bant İHA Veri Bağı'nın sistem gereksinimlerini belirlerken, özellikle operasyonel İHA kullanımında dünyanın önde gelen kullanıcıları arasında yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) görüşlerine başvurdu. Mevcut İHA platformlarının ihtiyaçlarını değerlendiren Meteksan Savunma, TSK'nin yanı sıra dost ve müttefik ülkelerin de kullanabileceği bir sistem tasarladı.

C-Bant İHA Veri Bağı sayesinde İHA ile yer kontrol istasyonu arasındaki 200 kilometre mesafede haberleşme sağlanabilecek.

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, C-Bant İHA Veri Bağı'nın, şirketin, proaktif ürün geliştirme yaklaşımının örneklerinden biri olduğunu bildirdi.

Özellikle füze projeleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri veri bağı çalışmalarının insan kaynağı, teknoloji, altyapı ve iş ekosistemi anlamında çok ciddi bir birikim oluşturduğunu vurgulayan Alparslan, "Biz de bu birikimi, ihtiyaç duyulduğunu gördüğümüz diğer alanlara, bir proje olmasını beklemeden, öz kaynaklarımızı kullanarak aktarıyoruz. C-Bant Veri Bağı da bu yaklaşımın bir ürünü. Ürünümüzün, kullanıcılarına yüksek performans, güvenilirlik ve güvenlik, İHA platform üreticilerine ise yetkin ve rekabetçi bir çözüm sunacağından eminiz." dedi.

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C-Bant İHA Veri Bağı IDEF 2019 Fuarı İHA İnsansız Hava Aracı Meteksan Savunma

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