Milli İHA'lara yenilikçi haberleşme sistemi

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi, insansız hava aracı (İHA) sistemlerine yönelik yerli çözümlere yenilerini ekliyor.

OMTAS ve UMTAS tanksavar füzelerinin, Hisar-A ve Hisar-O hava savunma füzelerinin ve SOM seyir füzesinin veri bağlarını yerli, milli ve özgün olarak geliştirerek kullanıma sunan Meteksan Savunma, İHA'ların veri bağları için özgün bir çözüm ortaya koydu.

Şirket, 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF'19), envantere giren ve sahada operasyonel olarak kullanılan bir dizi ürünle katılacak. Meteksan Savunma aynı zamanda, yeni ürünlerinin tanıtımları ile yenilikçiliğini de ön plana çıkaracak.

Başta Türkiye olmak üzere farklı kullanıcıların, İHA sistemleri için yenilikçi bir haberleşme sistemi arayışında olduğunu gören Meteksan Savunma, bir süredir öz kaynaklarıyla üzerinde çalıştığı C-Bant İHA Veri Bağı'nı, ilk kez IDEF 2019 fuarında sergileyecek. Sistem, test sürecinde birçok aşamayı geride bırakmış, çalışan bir ürün olarak dikkati çekiyor.

- İHA'ların başarısında kritik önemde