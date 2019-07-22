Milli parklara ziyaretçi akını

ENES DURAN - Tarım ve Orman Bakanlığının koruması altındaki milli parklar ile tabiat parklarını bu yılın ocak-haziran döneminde 23 milyon 69 bin 569 kişi ziyaret etti.

AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden (DKMP) edindiği bilgiye göre, Türkiye'de 44 milli park ve 243 tabiat parkı, 30 tabiatı koruma alanı ve 112 tabiat anıtı bulunuyor. Kurum koruması altındaki alanlara yapılan yatırımlar, buraların sürdürülebilir şekilde gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.

Yılın her mevsiminde doğaseverlere pek çok güzelliği bir arada sunan koruma alanları, kış, ilkbahar ve yaz ayının bir kısmını kapsayan yılın ilk 6 aylık döneminde ziyaretçi akınına uğradı.

Milli parklar ve tabiat parkları, ocak ve şubat aylarında kış turizminin sunduğu imkanlarla misafirlerini en iyi şekilde ağırlarken, mart, nisan ve mayıs aylarında tabiatın uyanışını seyretmek isteyenlerin vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Vatandaşların korunan alanlara yoğun ilgisi rakamlara da yansıdı. Geçen yılın ilk 6 ayında 12 milyon 613 bin 497 olan bu alanları ziyaret eden kişi sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 83 artarak 23 milyon 69 bin 569 oldu.