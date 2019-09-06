FİNANS

Milli Piyango bileti satışına düzenleme

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 11:37 | Son Güncelleme

"Bilet ortaklığı"yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine olanak getirildi - Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değer olacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak

Milli Piyango biletlerinin satışına ilişkin düzenleme yapıldı. "Bilet ortaklığı"yla sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından satın alınabilmesine imkan sağlanırken, "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi yönetmelikten çıkarıldı.

Milli Piyango İdaresince bilet satış, çekiliş ve ikramiye, hemen-kazan ve sayısal oyunlar yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, değişiklikle yönetmeliğe "bilet ortaklığı" ifadesi eklendi. Sanal ortam üzerinden bir veya bir grup biletin, birden fazla abone tarafından biletlerin üzerinde yazılı birim fiyatlarına göre hesaplanan satış tutarını geçmemek üzere aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına imkan sağlandı. Böylece bilet satışı ve ikramiye ödemesi gibi hizmetlerin, hızlı ve düşük maliyetli şekilde, vatandaşa en yakın yerden sunulabilmesi olanağı getirildi.

Biletlerin toptan satışı başbayiye, İdare veya satış merkezlerince, bayilere de satış merkezi veya başbayiler tarafından yapılacak.

Biletlerin başbayi ve bayilere toptan satış zamanı ve şekli ile diğer hususlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Biletlerin satış fiyatı, üzerinde yazılı olan değer olacak. Biletler, satış fiyatının üstünde bir fiyatla satılamayacak. Değişiklikle "biletler, satış fiyatının altında bir fiyatla satılamaz" ibaresi kaldırıldı.

Biletlerin perakende satış zamanı günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Çekiliş heyeti, İdarece belirlenecek görevlilerden oluşacak.

Başbayilik tüzel veya gerçek kişilere verilebilecek. Başbayilik verilecek kişiler ile iş yerlerinde aranacak şartlar günün koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek.

Başbayiler, İdarece ruhsat verilen bayilere toptan bilet satışı yapabilecek. Ancak İdare günün koşullarını da dikkate almak suretiyle başbayilerin tüketicilere perakende bilet satışı yapmalarına da izin verebilecek.

Bayilik verilecek gerçek ve tüzel kişilerin mevzuatı gereği ilgili meslek odalarına kayıtlı olacak. Ancak bayi isterse yükümlülüklerini yerine getirmek kaydıyla diğer faaliyetleriyle ilgili odalara da sicil marifetiyle kayıt yaptırabilecek.

Bayilik ruhsatı verilmesinde gerçek kişilerde affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama veya kaçakçılık suçlarından birisi ile hüküm giymiş olmaması şartı da aranacak.

- Sanal ortam bayilerinin yükümlülüğü

Sanal ortam bayileri, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla aboneye satamayacak veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satamayacak.

Sanal ortam bayi veya İdare gerekli teknik alt yapının oluşturulması, abonelerin konu hakkında önceden bilgilendirilmesi ve onaylarının alınması, satışın yapıldığı abonelerden tahsil edilen tutarın biletlerin toplam satış fiyatından fazla olmaması kaydıyla, bir veya bir grup bileti birden fazla abonesine bilet ortaklığı şeklinde satabilecek. Bu şekilde satılan biletlere isabet eden ikramiyeler, sanal ortam bayisi veya İdarece, söz konusu biletleri satın alan abonelerinin banka hesaplarına, satın alma bedeli içindeki payları nispetinde ödenecek.

Bayilik ruhsatının iptalinde, biletin satış fiyatının üstünde bir bedelle satılması ile sanal ortam bayisinin, bilet ortaklığı dışında aynı bileti birden fazla abonesine satması veya satın almadığı bilet ya da biletleri satın almış gibi abonelerine satması veya buna teşebbüs etmesi de dahil edildi.

Milli Piyango Genel Müdürlüğü Hemen-Kazan Oyunu Yönetmeliği ile Milli Piyango Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde de değişiklik yapılarak, bilet satışı ve bayilik ruhsatı verilmesi konuları düzenlendi.

Söz konusu yönetmelik değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

PARTNERKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinlerKanserin yayılma hızının yavaşlamasına etki eden besinler
Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödülPegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül
Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyümeTurizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango İdaresi resmi gazete yönetmelik

En Çok Okunan Haberler

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Mesai saatleriyle ilgili önemli düzenleme

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Otomobil devlerinden sıfır faiz fırsatı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Bakan açıkladı! Ödemeler başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Döviz kurları

Döviz kurları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

Bakan Pekcan: Çin, satın almak için uzak değilse satmak için hiç değil

TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

TOKİ: Arsa satışı kamu yararına ertelenmiştir

Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Pegasus’un insan kaynakları uygulamalarına 2 ödül

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

Turizmde eylül beklentisi çift haneli büyüme

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

Sabiha Gökçen Havalimanı’na ABD’den 5 ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.