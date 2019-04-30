FİNANS

Milli radar tepeden bakacak

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 10:40 | Son Güncelleme

Türkiye'nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez IDEF'19'da sergileniyor - Büyük ölçüde değişen ve pal üstüne entegre edilebilir hale getirilen Helikopter MİLDAR'ın, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri olması bekleniyor

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) görücüye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Meteksan Savunma, Atak helikopterine entegre edilen ve proje kapsamındaki kabul testleri 2017 yılında başarıyla tamamlanan Helikopter MİLDAR’ı, gelişen kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda öz kaynakları ile yeniledi.

Hedef Tespit Takip (HTT) ve Arazi Profili Oluşturma (ARPO) özelliklerine sahip, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Helikopter MİLDAR, sadece dış geometrisi değil, mimarisi de değişen ve gelişen yeni versiyonuyla IDEF'19’da, pal üstüne entegre edilmeye hazır konfigürasyonu ile sergileniyor.

Sözleşmesi şubat ayında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri olması beklenen Helikopter MİLDAR, platform entegratörünün tercihleri doğrultusunda, helikopterde farklı konumlara entegre edilebilecek. IDEF’te sergilenen pal üstü konfigürasyon ise özellikle çevresel şartlar konusunda en zorlu entegrasyonlardan biri olması nedeniyle radarın, diğer konumlara da entegre edilebilirliğinin göstergesi olacak.

Ka-bant frekansında çalışan Helikopter MİLDAR, 12 kilometre Hedef Tespit Takip, 2,5 kilometre Arazi Profili Oluşturma (Opsiyonel) menziline sahip bulunuyor. Radar, 50 hedefin takibini gerçekleştirebiliyor.

- "Ar-Ge ve yenilikçiliğin en güzel örneği"

Meteksan Savunma Genel Müdürü Selçuk Alparslan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni Helikopter MİLDAR’ın, yenilikçi yönlerinin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Helikopter MİLDAR'ın, savunma sanayisinde Ar-Ge ve yenilikçilik kavramlarına verilebilecek en güzel örneklerden biri olduğunu belirten Alparslan, şunları kaydetti:

"Bu konu üzerinde çalışmaya başladığımızda, Türkiye'de, milimetre dalga radarı alanında, daha önceden geliştirilmiş bir ürün yoktu. Hem bu alandaki teknolojileri özgün olarak geliştirdik hem de Helikopter MİLDAR’ın ilk sürümünün, modern atış kontrol radarlarında bulunan tüm işlevselliğe sahip olmasını sağladık. Bu arada gelişen kullanıcı ihtiyaçları, daha farklı fiziksel boyutları ve entegrasyon seçeneklerini gündeme getirdi. Biz de geliştirdiğimiz teknolojilerimizi, daha farklı bir mimariye uyarladık ve tam da kullanıcının istediği gibi bir çözüm ortaya koyduk. Yenilenmiş hali ile Helikopter MİLDAR’ın, taarruz helikopterlerinin geleceğinde, önemli bir yer edinmesini bekliyoruz."

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14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Helikopter MİLDAR IDEF'19 Meteksan Savunma Radar

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