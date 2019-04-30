Milli radar tepeden bakacak

İSTANBUL (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı Helikopter MİLDAR, yeni versiyonuyla ilk kez 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) görücüye çıktı.

Alınan bilgiye göre, Meteksan Savunma, Atak helikopterine entegre edilen ve proje kapsamındaki kabul testleri 2017 yılında başarıyla tamamlanan Helikopter MİLDAR’ı, gelişen kullanıcı gereksinimleri doğrultusunda öz kaynakları ile yeniledi.

Hedef Tespit Takip (HTT) ve Arazi Profili Oluşturma (ARPO) özelliklerine sahip, Türkiye’nin milimetre dalga bandında çalışan ilk atış kontrol radarı olan Helikopter MİLDAR, sadece dış geometrisi değil, mimarisi de değişen ve gelişen yeni versiyonuyla IDEF'19’da, pal üstüne entegre edilmeye hazır konfigürasyonu ile sergileniyor.

Sözleşmesi şubat ayında imzalanan Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri projesi kapsamında geliştirilecek helikopterin de ana algılayıcılarından biri olması beklenen Helikopter MİLDAR, platform entegratörünün tercihleri doğrultusunda, helikopterde farklı konumlara entegre edilebilecek. IDEF’te sergilenen pal üstü konfigürasyon ise özellikle çevresel şartlar konusunda en zorlu entegrasyonlardan biri olması nedeniyle radarın, diğer konumlara da entegre edilebilirliğinin göstergesi olacak.