FİNANS

Milli savaş uçağı dünya sahnesine böyle çıkacak

FİNANS HABERLERİ  | 15.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

İlk kez Paris Airshow'da sergilenecek birebir ölçülerdeki Milli Muharip Uçak modeli için ocak ayından itibaren yoğun ve detaylı çalışma yürütüldü - Uçağın dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek - TÜBİTAK SAGE, ROKETSAN ve ASELSAN'ın geliştirdiği mühimmat ve sistemler de modelle sergilenecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilen Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nde gelinen aşama gün yüzüne çıkıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hava Kuvvetleri Komutanlığının harekat isteklerine cevap vermek için MMU geliştirme çalışmalarını hızlandırarak sürdürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında ortaya konulan MMU'nun birebir ölçülerdeki modeli, ilk kez dünyanın en önemli havacılık organizasyonlarından Paris Airshow'da sergilenecek.

Modelin, 17-23 Haziran'da gerçekleştirilecek fuara yetiştirilmesi için ocak ayından bu yana yoğun ve detaylı çalışma yapıldı.

Fuarda, uçağın birebir ölçekli dış geometri modeliyle motor yerleşimi, dahili silah yuvalarının yerleri, kokpit konsepti ana hatlarıyla görülebilecek.

MMU'nun yanı sıra Türk savunma sanayisinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), ROKETSAN ve ASELSAN gibi kuruluşların imzasını taşıyan mühimmat ve sistemler de Paris Airshow'da sergilenecek.

- Beklenti büyük

MMU Projesi ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçaklar üretilecek.

Projeyle yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar sonucu Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

MMU Projesi'nde ilk etapta 6 geliştirme hava aracı üretilecek. Daha sonra eklenecek yeni araçlarla uçak seri üretime hazırlanacak. Seri üretim aşamasına kadar 400 adetlik uçak siparişine ulaşılması öngörülüyor.

Proje ortağı olmak isteyen ülkelerle de çeşitli düzeylerde görüşmeler yürütülüyor. Söz konusu ülkeler aynı zamanda uçağın potansiyel alıcıları olarak değerlendiriliyor.

- Özgün motoru olacak

Uçak için TR Motor tarafından özgün motor geliştirilecek. Bu süreç devam ederken geliştirilen araçlarda bir ara motor kullanılacak.

Radar, elektrooptik ve bütünleşik işlemci alanlarında ise ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalar yürütüyor.

Projede görev alacak tedarikçilerle ihracat kısıtlamasına tabi olmayacak şekilde uzun vadeli iş birlikleri hayata geçirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Milli muharip uçak MMU Paris Airshow TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii

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