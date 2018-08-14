İSTANBUL (AA) - İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) Yönetim Kurulu Başbakanı Haluk Bayraktar, "Bağımsızlığımızın teminatı olan savunma, havacılık ve uzay alanında milli seferberlik ruhuyla ülkemizi büyütmeyi sürdüreceğiz. Hiçbir saldırı Türkiye'yi ve milletimizi hedeflerinden saptıramayacak." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, SAHA İstanbul olarak tüm üyeleriyle Türkiye’ye yönelik spekültatif atakların karşısında devletin ve milletin yanında olduklarını bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu son saldırı da göstermiştir ki Türkiye, daha güçlü ekonomi, daha milli ve yerli bir savunma sanayi hedefleri istikametinde emin adımlarla ilerlemeyi sürdürmelidir. SAHA İstanbul, ülkemizdeki savunma, havacılık ve uzay projeleri için alt ana sistem, bileşen, teknoloji ve hizmetler geliştiren 302 firma, 11 üniversite, 5 teknoparkın bir araya geldiği Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesidir. Türkiye'yi savunma, havacılık ve uzay alanında dünyanın en iddialı ülkeleri arasına yükseltme hedefi için enerjimizi SAHA İstanbul çatısı altında bir araya getirdik. Bu istikamete erişebilmek için bizler dün olduğu gibi, bugün ve yarın da çok çalışmaya, araştırmaya, geliştirmeye, üretmeye ve bütün bunları birlik ve beraberlik içinde yapmaya devam edeceğiz."