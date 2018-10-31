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Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni

FİNANS HABERLERİ  | 31.10.2018 16:55 | Son Güncelleme

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: - "Türkiye artık kendi teknolojisini üretiyor. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve mühendislerimiz dünyaya yön verecek bilimsel buluşlara, teknolojik gelişmelere imza atıyor" - "Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz tesisler, yapacağımız testler ve teslim edeceğimiz mühimmatlar savunma ve uzay sanayisinde ülkemizi uluslararası platformda daha güçlü kılacaktır"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurt içinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Türkiye artık kendi teknolojisini üretiyor. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve mühendislerimiz dünyaya yön verecek bilimsel buluşlara, teknolojik gelişmelere imza atıyor." dedi.

Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla TÜBİTAK SAGE Yerleşkesi'nde yapıldı.

Mandal, buradaki konuşmasında, Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak platform ve sistemlerin yurt içinde geliştirilmesine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Türkiye artık kendi teknolojisini üretiyor. Bilim insanlarımız, araştırmacılarımız ve mühendislerimiz dünyaya yön verecek bilimsel buluşlara, teknolojik gelişmelere imza atıyor. Türkiye artık milli yazılımlarını yapıyor." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda yaşanan ekonomik güçlük sürecini fırsata dönüştürmek için çalıştıklarını belirten Mandal, başlattıkları, çıktı ve iş birliği temelli yüksek teknoloji platformları, sanayideki nitelikli insan kaynağının artırılmasına yönelik sanayi doktora programı ve erken aşama teknoloji tabanlı girişimci destek programlarının bu amaca yönelik adımlar olduğunu söyledi.

Mandal, yetkinliklerinin geliştirilmesini sadece ülkenin kendi insan kaynağıyla değil Türkiye'nin bir çekim merkezine dönüştürülerek dünyanın dört bir yanından nitelikli araştırmacılarla gerçekleştirebileceğine inandıklarını ifade etti.

TÜBİTAK ve enstitüleri olarak, üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle süreçleri yeniden değerlendirdiklerini, yetkinliklerini hedef-sonuç odaklı ve iş birliği içinde geliştirerek Türkiye'nin kritik ihtiyaçlarına etkin ve kısa sürede cevap vermeye çalıştıklarını anlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Yol haritamızı belirlerken, ana sistemleri teşkil eden alt sistem, bileşen ve teknolojilerin edinilmesi, üniversite, sanayi ve Ar-Ge merkezleriyle iş birliği içinde ortak çalışma kültürü oluşturulması ve en önemlisi ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine dikkat ediyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz tesisler, yapacağımız testler ve teslim edeceğimiz mühimmatlar savunma ve uzay sanayisinde ülkemizi uluslararası platformda daha güçlü kılacaktır. Sürdürdüğümüz çalışmalar savunma ve güvenlik teknolojilerinde ülkemizi üstün kılmaya yönelik yeteneklerin gelişimini sürekli kılarak, sanayileşme, teknoloji ve tedarik programlarına önemli katkılar sağlamıştır. Ülkemizin özellikle kritik teknolojilerine yönelik ihtiyaçları doğrultusunda azim ve kararlılık içinde hedef, sonuç ve iş birliği odaklı olarak daha fazla çalışacağız."

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