Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, en büyük yerlileşme hamlesini savunma sanayisinde yaparak, yerlilik oranını yüzde 65'in üzerine çıkardıklarını belirterek, "Elbette bu oranla yetinmeyecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle, inşallah pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atacağız." dedi. Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) Yerleşkesi'nde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde tamamen yerli üretim olan mühimmatların sergilendiği salonu gezerek yetkililerden bilgi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de törende hazır bulundu. Varank, burada yaptığı konuşmada, savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde Türkiye açısından tarihi bir gün yaşandığını ve bu alanları, yerli sanayinin katma değerli üretim ve Ar-Ge altyapısını geliştirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi.

Yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi adına çok çalıştıklarını ve çalışmalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları vizyonla şekillendirdiklerini dile getiren Varank, stratejiden özgün tasarıma, altyapı kurulumundan teknolojiyi geliştirmeye, nihai üründen ticarileşmeye kadar her aşamada aynı disiplin ve kararlılıkla yollarına devam ettiklerini belirtti. - "Savunma sanayisindeki yerlilik oranını yüzde 65'in üzerine çıkardık" Türkiye'ye teknolojik üstünlük kazandıracak projeleri vakit kaybetmeksizin hayata geçirdiklerini aktaran Varank, şöyle devam etti: "Ar-Ge ve Ür-Ge teşviklerini, KOSGEB ve TÜBİTAK fonlarını en etkin şekilde araştırmacı, girişimci ve sanayicilerimizle buluşturuyoruz. Kamu ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla yakın iş birliği içindeyiz. Bu sayede ne mutlu ki en büyük yerlileşme hamlesini savunma sanayisinde yaparak yerlilik oranını yüzde 65'in üzerine çıkarmayı başardık. Elbette bu oranla yetinmeyecek, geliştirdiğimiz ürün ve teknolojilerle, inşallah pek çok ülkenin gıptayla takip ettiği yeniliklere de imza atacağız. Attığımız her adım, 'Tam Bağımsız ve Güçlü Türkiye' hedefi içindir. Hiç kuşkusuz, tam bağımsızlığın en önemli bileşeni ekonomik bağımsızlıktır."

Varank, ekonomik bağımsızlığın yüksek katma değerli üretim, güçlü sanayi ve milli teknolojiden geçtiğini belirterek, sanayi sektörünü teknolojik gelişimi yönlendirme, sektörler arası dinamizmi sağlama, istihdama ve refaha katkı açısından ekonominin "belkemiği" olarak tanımladı. Sektöre güç katabilmek için ithal ara malı bağımlılığını azaltmakta kararlı olduklarını vurgulayan Varank, "Daha rekabetçi, daha yenilikçi ve daha verimli bir sanayi altyapısının peşindeyiz. Bunu yerli kaynaklarımızla başaracak güce sahibiz. Yakında ilan edeceğimiz uçtan uca Yerlileşme Programı ile tüm kaynaklarımızı bu program çerçevesinde yönlendireceğiz." dedi. - "Milli teknoloji hamlemize hız kaybetmeden devam edeceğiz" Varank, Optik Sistemler Araştırma Laboratuvarı (OPMER), Harp Başlığı Raylı Sistem Dinamik Test Altyapısı (HABRAS), Pulat Tahrip Sistemi ve Yüksek Güçlü Lazer Sistemi ile Hassas Güdüm Kiti HGK-82 gibi çalışmaların TÜBİTAK'ın öncülüğünde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti: "Bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici ve katılımcı olan bu kurumumuzda FETÖ’nün çok ciddi bir yapılanması söz konusuydu. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra kurum içinde geniş kapsamlı bir temizlik gerçekleştirildi. TÜBİTAK çalışmalarının altını oyan, kurumun kabiliyetlerini kilitleyen bu hain yapının bertaraf edilmesinin ardından, şimdi ciddi bir reform çalışması içine girdik. Önümüzdeki dönemde yeniden yapılandırmayı tamamlayarak, daha etkin ve proaktif çalışan bir TÜBİTAK ile milli teknoloji hamlemize hız kaybetmeden devam edeceğiz."

Atılan adımlarla 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan taahhütlerde büyük bir ilerleme kaydedildiğini dile getiren Varank, söz konusu programı ilk günden itibaren çok sıkı takip ettiklerini ve sorumluluklarını büyük bir disiplinle yerine getirdiklerini aktardı. Varank, "Özgün teknolojiyle ürettiğimiz ürünleri, küresel pazarlara rekabetçi fiyatlardan satacak, Türk Malı denildiğinde yüksek kalitenin akla geldiği ve iş gücümüze en iyi iş imkanlarını sunacak ekonomik bir yapıyı hakim kılacağız." değerlendirmesinde bulundu. - "81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız" Ekonomik yapının en önemli bileşeninin beşeri sermaye olduğunu dile getiren Varank, Türkiye'yi muassır medeniyetler seviyesine taşımada en önemli görevlerinden birinin de geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji girişimcilerini bulmak olduğunu ifade etti. Varank, çocuklar ve gençlerin benzersiz hayal güçlerini ortaya koymalarını istediklerine işaret ederek, şöyle konuştu: "Deneyap Teknoloji Atölyeleri işte tam da bu amaca hizmet ediyor. Atölyelerde ortaokul ve lise öğrencilerimizin, robotik, kodlama, nanoteknoloji, siber güvenlik, nesnelerin interneti, tasarlayarak üretim, mobil uygulama ve yapay zeka gibi çeşitli alanlarda eğitim almasını, projeler geliştirmesini hedefliyoruz. Bakanlığımız, TÜBİTAK, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuracağız. Yer tespitlerini tamamlayarak çalışmalara başladık, 2019 yılında 30 ilimizde bu atölyelerin hizmete açılmasını planlıyoruz."