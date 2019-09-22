"Milli Teknoloji Hamlesi atağında elimizi taşın altına koyduk"

İSTANBUL(AA) - FURKAN GENÇOĞLU - United Group'un teknoloji iştiraklerinden Ortem Elektronik Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman, "Ülkemizin katma değerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi atağında, bizler otomotiv elektroniği alanında elimizi taşın altına koyduk." dedi. Karaman, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortem'in 20 yıl önce TÜBİTAK MAM bünyesinde kurulmuş bir firma olduğunu, otomotiv elektroniği ve telematik sistemler alanında çözümler geliştirdiklerini söyledi. Araçlar üzerindeki elektronik kontrol ünitelerinin geliştirilmesinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Karaman, "Yerli pazarda Temsa, Otokar gibi firmaların araçları ve savunma sanayi bünyesinde üretilen lastik tekerlekli kara araçlarının kontrol ünitelerini kendi bünyemizde geliştiriyoruz ve üretiyoruz. Global pazarda ise Mercedes-Benz ve Volkswagen ile birlikte çalışıyoruz. Bu firmaların ticari ve hafif ticari segmentteki araçlarının yine elektronik kontrol ünitelerini geliştiriyoruz. Tabii bu kontrol üniteleri arasında gövde kontrol ünitesi, süspansiyon kontrol ünitesi, motor kontrol ünitesi gibi farklı kontrol üniteleri bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

- "Elektronik kelepçe, akıllı bahçe ve akıllı ev alanında çalışmalarımız bulunuyor" Ömer Şahin Karaman, 2004 yılından bugüne yaklaşık 600 bin araç takip sistemini piyasaya sunduklarını ve bu sistemlerin sahada aktif olarak çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti: "Mısır, Azerbaycan, Dubai gibi ülkelerde sistemlerimiz kullanılıyor. Araç takip sistemlerinin 110 bin adedi Mısır piyasasına verildi. Yaklaşık 70 bin takip sistemi diğer yabancı ülkelerde hizmet veriyor. Telematik alanda da ülkemizde ses getiren projelere imza attık. Büyükbaş hayvan takibi için kullanılan elektronik küpenin geliştirilmesini de yine kendi bünyemizde yapıyoruz. Bunun yanında elektronik kelepçe, akıllı bahçeler, akıllı evler gibi alanlarda çalışmalarımız bulunmaktadır. Geliştirdiğimiz bu ürün ve hizmetlerin ihracatlarını da yapmaya devam edeceğiz." - "2023 hedefimiz, yerelde yakaladığımız başarıyı globale taşımak" Ortem Elektronik Genel Müdürü Karaman, 2023 hedeflerinin, yerelde yakaladıkları başarıyı global alanda da sürdürmek olduğunu vurguladı.

Global binek otomobil markalarının araçlarına kendi kontrol cihazlarının yerleştirilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini bildiren Karaman, "Ülkemizin katma değerli üretim ve Milli Teknoloji Hamlesi atağında bizler otomotiv elektroniği alanında elimizi taşın altına koyduk. Ülkemizde bu alanda çalışan tek firmayız. Global ölçekte de bu alanda faaliyet gösteren 10 firmadan biriyiz. Allah'ın izniyle 2023 yılında ülkemizin ismini tüm dünyaya duyuracağız." diye konuştu. - "2020, bizim için ihracat yılı olacak" Ömer Şahin Karaman, 5 ülkede faaliyet gösterdiklerini aktararak, şöyle devam etti: "Türkiye, Almanya, Brezilya, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mercedes-Benz'in Brezilya ve Almanya fabrikasına, yine Volkswagen grubunun MAN markasının Polonya ve Almanya fabrikalarına ihracat yapmaktayız. 2020, bizim için ihracat yılı olacak. İhracat hedefimizi geçtiğimiz yıl koyduk ve bu yıl ilk adımını attık. 2023'te kendimize 20 ülke hedefi koyduk. 2020 yılında en az 10 ülkede ilk faturayı kesmeyi planlıyoruz. Bu ihracat hedefinde öncelikli ülkeler olarak Brezilya, Meksika, Orta Doğu ve Orta Asya coğrafyası..."