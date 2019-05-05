Milli ürünlere milli lastik

MUSTAFA ÇALKAYA - Türk savunma sanayisindeki yerli ve milli ürünlerin sayısı her geçen gün artarken, başta kara araçları olmak üzere çeşitli sistemlerde kullanılan lastiklerin üretimi de Petlas tarafından yapılıyor.

AKO Grup Kamu İhale Satış Müdürü Ümit Berber, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş ortaklarıyla birlikte savunma sanayisindeki araçların yerlileştirilmesine ve millileştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Şirketin tamamı yerli ve milli imkanlarla ürettiği lastik, jant ve "run flat" ürünlerinin BMC'nin Kirpi-2 araçlarında kullanıldığını belirten Berber, "Güvenlik güçlerimizin vazgeçilmez araçlarından Kirpi-2'ye, daha güvenlikli ve operasyonel açıdan güçlü olması için Petlas'ın ürünleri kazandırıldı. Lastiklerimiz güvenlik güçlerimiz tarafından yapılan ortak testlerden sonra bu araçlarda kullanılmaya başlandı. Araçlardan yararlanılan bölgeler incelenerek uygun lastikler geliştiriliyor." dedi.

Araç lastiklerinin kritik görevleri yerine getirme noktasında daha yüksek performans sergilemesine ve mukavemet sağlamasına dayalı olarak geliştirildiğine işaret eden Berber, şu bilgileri verdi: