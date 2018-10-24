Milli ve yerli uygulamalara Turkcell Fiber desteği

İSTANBUL (AA) - Turkcell Fiber müşterileri, kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ı adil kullanım kotasından düşmeyecek şekilde kullanabilecek.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Türk insanını en yeni teknoloji ve en yenilikçi çözümlerle buluşturmak için çalışan Turkcell, tüm fiber aboneleri için yeni bir kampanyaya imza atıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programına katkı sağlamak amacıyla, hayata geçirilen yeni kampanya ile Turkcell Fiber müşterileri, kullandıkları tarife ne olursa olsun, dijital uygulamalar BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox’ı adil kullanım kotasından düşmeyecek şekilde kullanabilecek.

Evlerdeki ışık hızında internet deneyimini, yerli ve milli uygulamalarla farklı bir boyuta taşıyan Turkcell Fiber’in bu yeni kampanyasıyla müşteriler artık tercih ettikleri cihazdan dilediğince BiP’le mesajlaşıp, fizy ile müzik dinleyecek veya TV+’la televizyon izleyecek.

Müşteriler, aynı zamanda kota derdine düşmeden, dijital yayın platformu Dergilik’ten gazete ve dergilerini okuyacak, evde geçen tüm bu anılarını lifebox’a yükleyebilecek.