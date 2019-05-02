Milli yazılımla gemiler birlikte hareket edebilecek

İSTANBUL (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, yeni geliştirilen yerli ve milli Ağ Destekli Veri Entegre (GENESİS ADVENT) Savaş Yönetim Sistemi ile filodaki bütün gemilerin birlikte hareket edebileceğini belirterek, "Filodaki herhangi bir gemiden, komutan, diğer bütün gemilerin silah ve sensörlerine hükmedebiliyor. Onlardaki verileri görebiliyor." dedi.

Atalay, TÜYAP'ta düzenlenen 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) HAVELSAN'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile birlikte geliştirdiği Gemi Entegre Savaş İdare Sistemi'nin (GENESİS) yeni versiyonu olan Ağ Destekli Veri Entegre (GENESİS ADVENT) Savaş Yönetim Sistemi hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin deniz platformlarında kendi komuta, kontrol ve savaş sistemine sahip birkaç ülkeden biri olduğunun altını çizen Atalay, "Daha önce geliştirilen 'GENESİS' isimli ürünümüz şu anda 40'ın üzerinde gemide çalışır vaziyette. 'GENESİS'in ağ desteği yeteneğine de sahip GENESİS ADVENT isimli yeni versiyonunun fabrika kabul testlerini ise geçtiğimiz ay tamamladık. Bu ağ desteği yeteneğine sahip bir savaş yönetim sistemi, dünyada bizim bildiğimiz iki-üç ülkede var. Biz de bu ülkelerin arasında olduk." ifadelerini kullandı.