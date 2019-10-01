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"Milli Yük Vagonu"na talep artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

TÜDEMSAŞ'ta üretilen "Milli Yük Vagonu" teknik özellikleri nedeniyle birçok ülkeden talep görüyor - Genel Müdür Mehmet Başoğlu: - "Vagonlarımız özellikleri ve farklı tür yükleri taşıyabilmesi nedeniyle Avrupa'ya yapılan yük taşımacılığında ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattında öncelikli olarak tercih edilmektedir" - "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki testleri tamamlandıktan sonra bu vagonlardan 600 adet siparişin üretimi planlanıyor"

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas'ta kurulu Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi AŞ'de (TÜDEMSAŞ) üretilen "Milli Yük Vagonu" Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden ilgi görüyor.

Almanya, Avusturya ve Macaristan'ın ardından Azerbaycan da teknik özellikleri bakamından yük taşımacılığında kolaylıklar sağlayan "Milli Yük Vagonu" için TÜDEMSAŞ'ın kapısını çaldı.

TÜDEMSAŞ'ta Azerbaycan'a 600 adet "Milli Yük Vagonu" üretmek için hazırlıklara başlandı.

TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir yolu taşımacılık sektörüne birçok yenilik kazandıran yeni nesil yük vagonları sayesinde kurumun rekabet gücünün artığını söyledi.

Milli yük vagonu ile diğer milli ve yerli ürünlerin daha önceki vagonlara göre darası hafif, gürültü seviyeleri ve yaşam döngü maliyetlerinin daha düşük olduğunu aktaran Başoğlu, "Vagonlarımız özellikleri ve farklı tür yükleri taşıyabilmesi nedeniyle Avrupa'ya (Almanya, Avusturya, Macaristan) yapılan yük taşımacılığında ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattında öncelikli olarak tercih edilmektedir." dedi.

Başoğlu, uluslararası ölçekte bir şirket konumuna getirdikleri TÜDEMSAŞ'ı daha iyi seviyelere taşımak için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Vagonun en önemli parçası olan boji üretiminde robot kaynak teknolojisi kullanıyoruz. Vagon Üretim Fabrikası Boji Şubesi'nde konumlandırdığımız, 3 istasyon ve 5 robot kolundan oluşan Robot Kaynak Ünitesi sayesinde şirketimizin boji imalat kapasitesini, ihtiyaç duyulması halinde yıllık 4 bin adete kadar çıkarabiliyoruz."

- Azerbaycan için 600 vagon üretilecek

"Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan BTK demir yolu hattının işletmeye açılmasıyla Türkiye'den Azerbaycan'a kadar kesintisiz ulaşımda, "Milli Yük Vagonu"nun en çok talep gören vagonlardan olduğunu dile getiren Başoğlu, şunları kaydetti:

"Ray açıklığının farklı olmasından ve gabari farkından dolayı ülke sınırından daha ileriye gidemeyen vagonlar için Azerbaycan ve Türkiye arasında EA tipi yük vagonunun yeniden projelendirilerek gabarisinin uygun hale getirilmesi ve bojilerinin bir hattan diğer hatta geçerken değiştirilmesi üzerine görüşmeler başladı. Türkiye ve Azerbaycan demir yollarının standartlarına uygun şekilde yeniden projelendirilen vagonların prototipleri TÜDEMSAŞ'ta üretilmeye başlandı. Prototipleri test edilerek uygunluğu onaylandıktan sonra bu vagondan 600 adet üretilmesi planlanıyor. Bu projenin başarılı olması halinde farklı tip vagonlar için de benzer projelerin yapılması öngörülüyor. Azerbaycan Demiryolları ve TCDD'nin talebiyle, BTK hattında kullanılması planlanan EA tipi yük vagonu üzerine çalışmalara başladık. İki ülkenin kardeşliğini ticari olarak da pekiştirecek bu projeyle Azerbaycan'da da TÜDEMSAŞ'ın ürettiği vagonlar kullanılmaya başlamış olacak. Bu iş birliğimizin artarak devam etmesini umut ediyorum."

- TÜDEMSAŞ 80. yaşını kutlayacak

TÜDEMSAŞ'ın 22 Ekim'de kuruluşunun 80. yılının kutlayacağını da aktaran Başoğlu, bugüne kadar yaklaşık 40 farklı tip ve özellikte yük vagonunu ülke ve dünya demir yollarına kazandırdıklarını söyledi.

Başoğlu, TÜDEMSAŞ'ın Sivas'ta ürettiği yük vagonlarıyla dünya demir yollarında söz sahibi olan büyük lojistik firmalarının dikkatini çekmeyi başaran bir kuruluş haline geldiğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli yük vagonu sivas TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu

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