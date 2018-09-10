Milyarder yatırımcıdan 2008 finansal krizi açıklaması

Amerikalı milyarder yatırımcı ve iş adamı Warren Buffett, ABD'de 2008'de başlayan ve bütün dünyayı etkisi altına alan finansal kriz hakkında, "Hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız." açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 90 milyarlık kişisel servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi konumunda bulunan 88 yaşındaki Buffett, CNBC'ye verdiği mülakatta, küresel piyasalardan trilyonlarca doların silinmesine ve başta Amerikan ekonomisi olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinde gerilemeye neden olan küresel finansal krizin 10'uncu yıl dönümüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Buffett, 2008 finansal krizindeki oyuncuları domino taşlarına benzeterek, "Bu özel panikle ilgili olarak öğrendiğimiz şey, hepimiz dominoyuz ve birbirimize çok yakınız." dedi.

Dönemin ABD Hazine Bakanı Hank Paulson, Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke ve New York Fed Başkanı Timothy Geithner'a işaret eden Buffett, "Bu kişiler yanlış bir şey yaptıklarını düşünmüyorlardı ancak dünyaları dağılıyordu." yorumunu yaptı.