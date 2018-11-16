İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, gelecek yıl itibarıyla poşetlerin tüketiciye ücret karşılığı verilmesine ilişkin, "Türkiye'de bir kişi, yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyor. Bu tüketimin bir yıl içerisinde çevreye zararı ise milyarlarca TL." dedi. Kaynakların verimli yönetimi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler, tüketiciye satış noktalarında gelecek yıl ücret karşılığı verilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 2019'dan itibaren başlayacak düzenlemeyle poşetlerden 25 kuruş ücret alınacağını bildirdi. Temel hedefin plastik poşet kullanımını azaltmak olduğunu vurgulayan Kurum, "Türkiye'de bir kişi, yılda ortalama 440 plastik poşet kullanmakta. Poşetleri ücretli hale getirerek kişi başı kullanımı 2019'da 440 adetten 90'a, 2025 yılında ise 40'a düşürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle yüzde 90 tasarruf sağlamış olacağız." ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, federasyon olarak alışverişte yeni bir dönemi başlatacak olan poşet kullanımı konusunun 2 yıldır gündemlerinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın, torunlarımızın geleceği için el ele, hep birlikte bir şeyler yapmak zorundayız. Uluslararası Yerel Zincirler Buluşuyor konferansının bu yılki ana gündemi de çevreydi. Doğada 800 yılda yok olan naylon poşetlere karşıyız. Doğanın yüzyıllarca kabul etmediği, çevreyi, denizleri kirleten ve insanlarla birlikte canlıların hayatını tehdit eden plastik poşet kullanımını tamamen ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu amaçla Bakanlığımızın vizyoner girişimini desteklemek için Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında önemli bir kampanya başlamıştık. 2 gün süren organizasyon süresince hem çevreye uyumlu hem de moda bez çantalarımızın tanıtımını yapıp, hediye etmiştik." \ - "Poşetin ücretli olması market giderini azaltacağı için torbalar daha ucuza dolacak" Altunbilek, federasyon olarak 15 Perakendeciler Derneği’nin çatı örgütü konumunda bulunduklarını anımsatarak, PERDER’lerin uygulama için hazırlandıklarını, Türkiye genelindeki 4 bine yakın mağazada dağıtmak üzere her PERDER'in kendi çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Market içinde farklı bölümlerde ve ödeme noktalarında poşet kullanımının başta doğaya, ekonomiye verdiği zararı, hazırlayacakları posterlerle göstereceklerini, ayrıca müşterileri konu nezdinde bilgilendireceklerini aktaran Altunbilek, "Alışverişlerde tüketicilerimize file, bez torba kullanımına yönlendirip, bez ya da karton torba hediye edeceğiz." dedi. Altunbilek, araştırmalara göre dünyada her saniye 160 bin plastik poşetin kullanıldığını belirterek, "Türkiye'de bir kişi, yılda ortalama 440 plastik poşet kullanıyor. Bu tüketimin bir yıl içerisinde çevreye zararı ise milyarlarca TL." diye konuştu. Sadece Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında 4 bine yakın mağazanın olduğunu anlatan Altunbilek, "Sektörün geneline bakarsak Türkiye genelinde yerel, ulusal ve indirim mağazalarının 31 binin üzerinde şubesi var. Mağaza başına poşet giderini 12 bin TL olarak hesaplarsak, ekonomik yükün büyük resmi de ortaya çıkıyor. Poşet kullanımının ücretli olması, market giderini azaltacağı için bu düzenleme alışveriş torbalarının da daha ucuza dolmasını sağlayacak." şeklinde konuştu.