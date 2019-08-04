FİNANS

Milyoner sayısı 200 bini aştı

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 11:01 | Son Güncelleme

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk yarısında 21 bin 20 kişi artarak 201 bin 176'ya ulaştı - Haziran sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 214 milyar 387 milyon liraya yükseldi - Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 6 milyon 36 bin lira olarak hesaplandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın ilk yarısında 21 bin 50 kişi artarak 200 bini aştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı haziran sonunda 201 bin 176'ya yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 21 bin 50 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 214 milyar 387 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, bu yılın haziran sonunda 6 milyon 36 bin lira seviyesine geriledi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ilk yarıda 2018'e kıyasla 18 bin 57 kişi artarak 180 bine dayanırken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 119 milyar 866 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 443 milyar 409 milyon lirası yerel para cinsi, 668 milyar 481 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 996 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 226 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısındaki artış 3 bine yaklaştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı haziran sonu itibarıyla 21 bin 319'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 2 bin 993 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 94 milyar 521 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 8 milyar 457 milyon lirası yerel para, 85 milyar 675 milyon lirası yabancı para ve 388 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 434 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (bin TL) 2012 54.461 373.384 6.856 2013 70.498 484.901 6.878 2014 81.398 533.544 6.555 2015 98.497 649.994 6.599 2016 115.896 775.142 6.688 2017 138.980 909.979 6.548 2018 180.126 1.109.859 6.162 2019 Haziran 201.176 1.214.387 6.036

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Anahtar Kelimeler:
BDDK milyoner sayısı

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