FİNANS

Milyoner sayısı 8 ayda yaklaşık 30 bin arttı

FİNANS HABERLERİ  | 21.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 8 ayında 29 bin 928 kişi artarak 210 bin 54'e ulaştı - Ağustos sonu itibarıyla milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya yükseldi - Milyoner başına düşen ortalama mevduat, yaklaşık 5,9 milyon lira olarak hesaplandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonunda 2018 yıl sonunda göre yaklaşık 30 bin artarak 210 binin üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonunda 210 bin 54'e yükseldi.

Geçen yılın sonuna göre milyoner sayısı 29 bin 928 kişi artarken, söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 244 milyar 226 milyon liraya çıktı. 2018 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunuyordu.

2018'de 6,2 milyon lira olan milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı, bu yılın ağustos sonunda 6 milyon 1lira seviyesine geriledi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı ağustos sonunda 2018'e kıyasla 26 bin 386 kişi artarak 188 bin 186'ya çıktı. Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatları da 1 trilyon 151 milyar 883 milyon lira oldu.

Aynı dönemde milyonerlerin mevduatlarının 474 milyar 884 milyon lirası yerel para cinsi, 667 milyar 200 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 9 milyar 799 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 121 bin lira olarak hesaplandı.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yılın sonunda 161 bin 800, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 1 trilyon 24 milyar 25 milyon lira düzeyindeydi.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 21 bini aştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 21 bin 868'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yılın sonuna göre 3 bin 542 kişi artarken, bu kişilerin hesaplarındaki para miktarı 92 milyar 343 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 9 milyar 203 milyon lirası yerel para, 82 milyar 685 milyon lirası yabancı para ve 455 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 223 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (bin TL) 2012 54.461 373.384 6.856 2013 70.498 484.901 6.878 2014 81.398 533.544 6.555 2015 98.497 649.994 6.599 2016 115.896 775.142 6.688 2017 138.980 909.979 6.548 2018 180.126 1.109.859 6.162 Ağu.19 210.054 1.244.226 5.923

PARTNER 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha 'Göğüslerini aç' tezahüratı yapan spor spikerine bir darbe daha
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktıAyasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı
Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisiMevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BDDK milyoner sayısı

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

New York Times'tan sarsıcı Suriye iddiası!

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai ücreti değişiyor

Milyonları ilgilendiriyor! Mesai ücreti değişiyor

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar yeni haftaya nasıl başladı?

Bunu yapan tazminatından olabilir

Bunu yapan tazminatından olabilir

Krediler için 'kara liste' çağrısı

Krediler için 'kara liste' çağrısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi

Mevsimlik işçilerin mangal kömürü mesaisi

Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

Bartın'da üretilen tarım aletleri sapları Ortadoğu'ya ihraç ediliyor

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Aksaray’dan Ortadoğu’ya yıllık 75 milyon liralık yonca ihracatı

Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

Fuat Oktay: Özel sektörün iş yapma kolaylığını artırmak için çalışıyoruz

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

'Blockchain şu anda günlük hayatta hizmet vermek için yeterli değil'

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.