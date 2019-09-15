Milyonerler, 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'deki milyonerlerin döviz hesaplarındaki karşılık ocak-temmuz döneminde 83,4 milyar lira artarken, TL mevduatlarındaki yükselişin 2,5 milyar lira ile sınırlı kalmasında gerçek kişilerin hesabındaki 17,4 milyar liralık erime etkili oldu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 180 bin 48 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise TL bazında 1 trilyon 112 milyar 20 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 468 milyar 215 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 635 milyar 909 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 896 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yılın sonunda ise milyonerlerin, hesabında 5 milyar 819 milyon liralık altın, 552 milyar 519 milyon liralık döviz ve 465 milyar 687 milyon liralık TL cinsinden para tuttuğu görüldü.