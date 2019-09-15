FİNANS

Milyonerler, 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2019 11:04 | Son Güncelleme

Türkiye'deki milyoner mudilerin döviz tevdiat hesaplarındaki miktar, temmuz sonu itibarıyla 2018 sonuna göre 83,4 milyar lira artarak 636 milyar liraya dayandı - Söz konusu dönemde milyonerler, 2,1 milyar liralık altın ve 2,5 milyar liralık TL cinsinden parayı hesaplarına ekledi - Gerçek kişilere bakıldığında, milyonerlerin TL hesaplarının toplam değerinin temmuzda 2018 sonuna kıyasla 17 milyar 417 milyon lira ile neredeyse yüzde 11 eridiği görüldü

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'deki milyonerlerin döviz hesaplarındaki karşılık ocak-temmuz döneminde 83,4 milyar lira artarken, TL mevduatlarındaki yükselişin 2,5 milyar lira ile sınırlı kalmasında gerçek kişilerin hesabındaki 17,4 milyar liralık erime etkili oldu.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bu yılın temmuz sonu itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 180 bin 48 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise TL bazında 1 trilyon 112 milyar 20 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 468 milyar 215 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 635 milyar 909 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 7 milyar 896 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Geçen yılın sonunda ise milyonerlerin, hesabında 5 milyar 819 milyon liralık altın, 552 milyar 519 milyon liralık döviz ve 465 milyar 687 milyon liralık TL cinsinden para tuttuğu görüldü.

Böylece milyonerler, geçen 7 aylık süreçte hesaplarına, yaklaşık 2,1 milyar liralık altın, 83,4 milyar liralık döviz, 2,5 milyar liralık da TL cinsinden para ekledi.

- Kurumlar döviz, bireyler altın tercih etti

Türkiye'de temmuz sonu itibarıyla bankalarda bulunan 7,9 milyar liralık altının büyük bir bölümünün gerçek kişilerin hesabında tutulduğu görülüyor.

Bu dönemde, altın milyoneri olan gerçek kişilerin hesabında 5 milyar 984 milyon liralık altın bulunurken, bu rakam ticari ve diğer kuruluşlarda 1 milyar 912 milyon lira düzeyinde kaldı. Bu da 1 milyon lira ve üzerinde bulunan altın hesaplarının yüzde 69,4'ünün gerçek kişilerin sahip olduğuna işaret etti.

Milyoner resmi ile ticari ve diğer kuruluşların hesabında ise yaklaşık 363 milyar 870 milyon lira karşılığında döviz mevcut. Bu rakam, gerçek kişilerde 272 milyar 39 milyon lira olarak hesaplanıyor. Böylece 1 milyon lira ve üzeri 635 milyar 909 milyon liralık döviz hesabının yüzde 50,6'sının ticari ve diğer kuruluşlarda bulunduğu görüldü.

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 144 milyar 980 milyon lira, resmi kuruluşlarda 58 milyar 85 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 265 milyar 150 milyon lira olarak dağılıyor. Öte yandan, gerçek kişilerin temmuzda 2018 sonuna göre TL hesaplarının büyüklüğünün 17 milyar 417 milyon lira ile yaklaşık yüzde 11 azalması dikkati çekti.

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sahip olduğu mevduat türlerinin 2018 ve bu yılın temmuz sonu itibarıyla dağılımı şöyle:

(Milyon TL) 2018 Temmuz 2019 Fark (miktar) Fark (yüzde) TP Mevduat 465.687 468.215 2.528 0,5 a) Gerçek Kişiler 162.397 144.980 -17.417 -10,7 b) Resmi Kuruluşlar 62.163 58.085 -4.078 -6,6 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 241.128 265.150 24.022 10,0 Döviz Tevdiat 552.519 635.909 83.390 15,1 a) Gerçek Kişiler 230.853 272.039 41.186 17,8 b) Resmi Kuruluşlar 8.754 10.252 1.498 17,1 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 312.912 353.618 40.706 13,0 Kıymetli Maden Depo Hesapları 5.819 7.896 2.077 35,7 a) Gerçek Kişiler 4.543 5.984 1.441 31,7 b) Resmi Kuruluşlar 0 0 0 - c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 1.277 1.912 635 49,7

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BDDK döviz milyoner

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