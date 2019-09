Milyonerler, 7 ayda 83,4 milyar liralık döviz aldı

Yerel para cinsinden mevduat gerçek kişilerde 144 milyar 980 milyon lira, resmi kuruluşlarda 58 milyar 85 milyon lira, ticari ve diğer kuruluşlarda da 265 milyar 150 milyon lira olarak dağılıyor. Öte yandan, gerçek kişilerin temmuzda 2018 sonuna göre TL hesaplarının büyüklüğünün 17 milyar 417 milyon lira ile yaklaşık yüzde 11 azalması dikkati çekti.

BDDK verilerine göre, milyonerlerin sahip olduğu mevduat türlerinin 2018 ve bu yılın temmuz sonu itibarıyla dağılımı şöyle:

(Milyon TL) 2018 Temmuz 2019 Fark (miktar) Fark (yüzde) TP Mevduat 465.687 468.215 2.528 0,5 a) Gerçek Kişiler 162.397 144.980 -17.417 -10,7 b) Resmi Kuruluşlar 62.163 58.085 -4.078 -6,6 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 241.128 265.150 24.022 10,0 Döviz Tevdiat 552.519 635.909 83.390 15,1 a) Gerçek Kişiler 230.853 272.039 41.186 17,8 b) Resmi Kuruluşlar 8.754 10.252 1.498 17,1 c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 312.912 353.618 40.706 13,0 Kıymetli Maden Depo Hesapları 5.819 7.896 2.077 35,7 a) Gerçek Kişiler 4.543 5.984 1.441 31,7 b) Resmi Kuruluşlar 0 0 0 - c) Ticari ve Diğer Kuruluşlar 1.277 1.912 635 49,7