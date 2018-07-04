Milyonerler bir yılda 119 milyar liralık döviz aldı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, mayısta 2017'nin aynı ayına göre 119 milyar liralık döviz, 58 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Mayıs 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 141 bin 753 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 939 milyar 759 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 441 milyar 624 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 493 milyar 958 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 177 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında mayıs sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 494 milyar liralık döviz, 442 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor. Geçen yılın mayıs sonunda ise milyonerlerin hesabında 3,2 milyar liralık altın, 375 milyar liralık döviz ve 384 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.