Milyonerler ilk yarıda 74,5 milyar liralık döviz aldı

İSTANBUL (AA) - BELGİN YAKIŞAN MUTLU - Türkiye'deki milyonerler hesaplarına, haziranda 2017 sonuna göre 75 milyar liralık döviz, 16 milyar liralık Türk lirası cinsinden para, 1 milyar liralık da altın ekledi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan 143 bin 128 kişi bulunuyor. Bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı ise Türk lirası bazında 926 milyar 465 milyon lira düzeyinde hesaplanıyor.

Milyoner mudilerin bankalardaki mevduatının dağılımına bakıldığında, bunun 439 milyar 589 milyon lirasını yerel para cinsinden mevduat, 482 milyar 701 milyon lirasını döviz tevdiat hesabı, 4 milyar 175 milyon lirasını da kıymetli maden depo hesapları oluşturuyor.

Buna göre milyonerlerin hesabında haziran sonu itibarıyla yaklaşık 4,2 milyar liralık altın, 483 milyar liralık döviz, 440 milyar liralık da Türk lirası cinsinden para bulunuyor. Geçen yıl sonunda ise milyonerlerin hesabında 3,2 milyar liralık altın, 408 milyar liralık döviz ve 424 milyar liralık Türk lirası cinsinden para tuttuğu görüldü.