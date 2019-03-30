Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon 137 milyar liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607 olurken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 137 milyar 39 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı şubat sonu itibarıyla 183 bin 607'ye çıktı. Böylece 2018 sonunda 180 bin 126 olan milyoner sayısı, 2 ayda 3 bin 481 kişi arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı şubat sonu itibarıyla 1 trilyon 137 milyar 39 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 193 bin lira oldu.

2018 sonunda 1 trilyon 109 milyar 859 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 2 ayda 27 milyar 180 milyon lira artış kaydetti.

- Yurt içi yerleşik milyonerlere 3 bin 65 kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 2 ayda 3 bin 65 artarak 164 bin 865'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 52 milyar 635 milyon liraya yükseldi.