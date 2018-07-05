Milyonerlerin mevduatı 1 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - BURHAN SANSARLIOĞLU - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı mayıs sonunda 157 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı mayıs sonu itibarıyla 156 bin 866'ya çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 5 ayda 17 bin 886 kişi arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı mayıs sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 37 milyar 152 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 612 bin lira oldu.

Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, bir yılda 127 milyar 173 milyon lira artış kaydetti.

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- Yurt içi yerleşik milyonerlere yaklaşık 15 bin kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ilk 5 ayında 2017'ye kıyasla 14 bin 784 artarak 141 bin 753'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 939 milyar 759 milyon liraya yükseldi.