Milyonerlerin mevduatı 1,2 trilyon liraya dayandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül sonunda 190 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da 1,2 trilyon liraya yaklaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 187 bin 225'e çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 9 ayda 48 bin 245 kişi arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 194 milyar 425 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 380 bin lira oldu.

Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 ayda 284 milyar 446 milyon lira artış kaydetti.

\

- Yurt içi yerleşik milyonerlere yaklaşık 40 bin kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın 9 ayında 2017'ye kıyasla 39 bin 236 artarak 166 bin 205'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 80 milyar 81 milyon liraya yükseldi.