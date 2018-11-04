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Milyonerlerin mevduatı 1,2 trilyon liraya dayandı

FİNANS HABERLERİ  | 04.11.2018 11:03 | Son Güncelleme

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, yılın 9 ayında 48 bin 245 artarak 187 bin 225'e ulaştı - Milyonerlerin bankalardaki toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon 194 milyar lira oldu - Milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 380 bin lira olarak hesaplandı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı eylül sonunda 190 bine dayanırken, milyonerlerin toplam mevduatı da 1,2 trilyon liraya yaklaştı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı eylül sonu itibarıyla 187 bin 225'e çıktı. Böylece geçen yılın sonunda 138 bin 980 olan milyoner sayısı, 9 ayda 48 bin 245 kişi arttı.

Söz konusu milyonerlerin toplam mevduatı eylül sonu itibarıyla 1 trilyon liranın üzerine çıkarak 1 trilyon 194 milyar 425 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 380 bin lira oldu.

Geçen yıl sonunda 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 9 ayda 284 milyar 446 milyon lira artış kaydetti.

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- Yurt içi yerleşik milyonerlere yaklaşık 40 bin kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın 9 ayında 2017'ye kıyasla 39 bin 236 artarak 166 bin 205'e ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı da 1 trilyon 80 milyar 81 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde yurt içinde yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 456 milyar 161 milyon lirası yerel para cinsi, 618 milyar 124 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 5 milyar 796 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 490 bin lira olarak hesaplandı.

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- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 20 bini aştı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı eylül sonu itibarıyla 21 bin 20'ye yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 9 bin 9 kişi artarken hesaplarındaki para miktarı da 114 milyar 344 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 322 milyon lirası yerel para, 106 milyar 609 milyon lirası yabancı para ve 412 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 5 milyon 440 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:

YıllarMudi sayısıMilyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL)Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL) 201254.461373.3846.856201370.498484.9016.878201481.398533.5446.555201598.497649.9946.5992016115.896775.1426.6882017138.980909.9796.5482018 Eylül187.2251.194.4256.380

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Anahtar Kelimeler:
BDDK milyoner sayısı

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