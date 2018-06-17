Milyonlarca aileye destek! Annelere 1.4 milyar liralık doğum yardımı

Bakanlık, 2017 sonuna kadar dünyaya gelen 3 milyon 77 bin 206 çocuk için doğum yardımı yaptı. Bu kapsamda 2 milyon 849 bin 369 anneye toplam 1 milyar 269 milyon 822 bin 149 lira ödeme gerçekleştirildi.

İLK ALTIN DEVLETTEN



Sabah gazetesinin haberine göre, 2018 yılı mayıs ayı sonuna kadar 480 bin 575 çocuk için toplam 203 milyon 57 bin 938 lira yardım yapıldı. "Yeni doğan bebeklerin ilk altını devletten" sloganıyla hayata geçirilen uygulamada, bakanlık yurtiçi ve yurtdışında dünyaya gelen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi bebekler için destek sağlıyor. Doğum yardımı için başvuran annelerin, birinci bebeği için 300, ikinci için 400, üç ve sonrakiler için de 600 lira ödeme yapıyor.

