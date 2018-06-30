Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

ilyonlarca emekli 16 yıldır hükümet tarafından karşılanan taleplerinin mutluluğunu yaşıyor. Sosyal güvenlikte iyileşme, destek priminin kaldırılması, promosyon ödemeleri, intibak ve bayram ikramiyeleriyle emeklinin geliri artarken, ikinci bir gelir elde etmeleri için de destekler verilecek. AK Parti, seçim bildirgesinde emeklilerin ikinci bir gelir elde etmesini sağlamak için tamamlayıcı emeklilik programlarına destek sözü verdi. Ev kadınları ve çalışan annelere erken emeklilik düzenlemeleri geliyor. Bir yılı aşan özel sağlık ve hayat sigortaları geliştirilecek, ileri yaşta uygun istihdam sağlanacak. Emeklilerin uygun koşullarda ev almalarını sağlamak için sosyal projeler devreye girecek.

REFAH DÜZEYLERİ ARTTI:



Emeklilik hizmetleri etkinleştirilecek. Ekonomik gelişmeler doğrultusunda emeklilerin refah düzeyleri desteklenmeye devam edecek. Bu kapsamda yılda iki kez bin TL emekli ikramiyesi veriliyor.

3600 EK GÖSTERGE:



Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Toplam 1.5 milyon polis, öğretmen, hemşire ve din görevlileriyle birlikte bu görevlerden emekli olan 1 milyona yakın vatandaş da bu haktan yararlanacak.