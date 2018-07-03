FİNANS

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 08:15 | Son Güncelleme

Vatandaş, yapılandırmayla kamuya olan borcundan kurtulacak. 31 Temmuz’a kadar başvuran kişilerin, faizi sıfırlanacak. Peşin yatıranlar Yİ-ÜFE’nin sadece yüzde 10’unu ödeyecek.

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvurular devam ederken, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon kişi devletle barışmak için müracaatta bulundu. Başvuruların 31 Temmuz'a kadar süreceği yapılandırma kapsamında vatandaşlar, borçlarını Eylül ayında vergi dairelerine ödemeye başlayacak.

HANGİ BORÇLAR KAPSAMDA?

31 Mart 2018 ve öncesi tüm borçları kapsıyor. Sigorta prim borçları, her türlü vergi (KDV, emlak, gelir, çevre, motorlu taşıtlar vergisi gibi), askerlik para cezası, trafik cezası, idari cezalar, su borcu, öğrenim kredileri kapsamda.

YAPILANDIRMA NE KAZANDIRACAK?

Borçların gecikme faizi, cezası silinecek. Bunun yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak. Böylece toplam borçta önemli bir düşüş sağlanacak. İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapanlardan Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanan tutarın yüzde 90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Tutarın tamamının ilk 2 taksitte ödenmesi halinde ise Yİ-ÜFE tutarında yüzde 50 indirim yapılacak. Taksitle ödeme seçilirse, ana para + Yİ-ÜFE olarak hesaplanan tutar 6 taksit için 1,045, 9 taksit için 1,083, 12 eşit taksit için 1,105, 18 taksit için 1,15 katsayısı ile çarpılacak.

NASIL VE NEREYE BAŞVURULACAK?

SGK'ya olan borçlar için elden veya posta yolu ile sigortalıların bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüklerine ya da merkezlere başvurulması gerekiyor. Maliye'ye olan borçlar için ise başvurular internetten gib.gov.tr, e-devlet adreslerinden ya da ilgili vergi dairesine şahsen veya posta yolu ile yapılacak..

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