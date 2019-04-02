Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Yerel seçimin ardından ekonominin ülkenin en önemli gündemi olması beklenirken, ekonomi yönetimi bu hafta yoğun bir çalışma temposuna girecek. Bu kapsamda ekonomik büyümeyi yeniden hızlandırmaya ve enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler masaya yatırılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yerel seçimlerin ardından reform sürecine girileceğini ve 8 Nisan haftasında da ekonomiye dair yeni yol haritasının açıklanacağını ifade etmişti.

Alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname niteliğinde olması, bir kısmının yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesinin yanı sıra 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. Kalkınma Planı'nın açıklanması da bekleniyor.

Seçimin ardından hükümet tarafından önemli projelere hız kazandırılması ve çeşitli mevzuat düzenlemelerin hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına göre, Türkiye'de rekabetçi ve mükellef odaklı vergi uygulamaları için vergi reformu çalışmalarına devam edilecek. Stratejik ve kritik sektörlerle ilgili çalışmalar yapılırken, reel sektörün, küresel rekabet ikliminde daha avantajlı konuma geleceği ayrıntılı bir vergi reformu süreci başlatılacak.