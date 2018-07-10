Minerali İtalya ve İspanya, doğal taşı Çin ve ABD alıyor

BİLECİK (AA) - HARUN KAYMAZ - Türkiye'nin iki kategori altında yapılan maden ihracatında mineralde İtalya ve İspanya, doğal taşta ise Çin ve ABD ilk sıralarda geliyor. Bu yılın ilk 5 ayında mermer, granit ve traverten gibi doğal taşların dış satımında 3 milyon tonun üzerine çıkıldı ve 780 milyon dolarlık gelir elde edildi. Doğal taş ihracatının yarısından fazlası, 1,6 milyon tonu Çin'e yapılırken, 269,5 bin ton ABD'ye, 146 bin ton Hindistan'a, 102 bin ton da Suudi Arabistan'a gönderildi. Çinko, bakır, demir, alüminyum, tuz, kükürt, krom, kurşun gibi mineral ihracatı ise 7,4 milyon ton olarak gerçekleşti ve 1 milyar 122 milyon dolar gelir sağlandı. Bu dış satımın 1,3 milyon tonu İtalya'ya, 1,2 milyon tonu İspanya'ya, 788,4 bin tonu Çin'e ve 473,4 bin tonu da ABD'ye yapıldı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, AA muhabirine, son 2 aydır özellikle doğal taşta ihracatta geriye gidildiğini belirterek, satışların Çin ayağında azalması nedeniyle şu anda geçen yılla hemen hemen aynı rakamlarda olduklarını söyledi.

Özellikle haziran ayında doğal taş ihracatında yüzde 16'lık bir gerileme yaşandığını belirten Dinçer, "Fakat 9'uncu aya kadar Çin'deki stokların biraz daha azalmasıyla satışların özellikle doğal taşta artmasını düşünüyoruz. O yönde çalışmalarımız var. Oralara ticaret heyetleri göndermeye ve fuarlara her sene katılmaya çalışıyoruz." diye konuştu. Bu yıl toplam ihracatta hedefledikleri artışın yüzde 25 olduğunu vurgulayan Dinçer, şöyle devam etti: "Ocak ve şubat ayında baktığımızda bunu da yakalayabilecek gibiydik ama şu anda geçen yılla bire bir gidiyoruz. Seneyi yüzde 10-15'lik bir artış ile tamamlayabilirsek hedeflerimize biraz da olsa ulaşmış olacağız. Geçen sene 4,7 milyar dolar tamamında yapmıştık, şu anda ilk 6 ayda 2 milyar doları geçtik, 2,3 milyar dolar civarındayız. İlk 5 aydaki ihracatımız 2 milyar dolara yaklaşmıştı. Dolayısıyla sene sonunda hedefimizi tutturmak için aslında çabalıyoruz. Amerika ile Çin'in ticaret savaşları beklenen bir şey değildi. Konjonktüre baktığınızda tüm sektörleri etkilediği gibi madencilik sektörünü de bir parça etkileyecek."