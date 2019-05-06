Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı

GÖKSEL YILDIRIM - Silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine katkıda bulunan mini akıllı mühimmatlar, sahadaki başarısını ihracata dönüştürecek.

ROKETSAN'ın bugünün ve geleceğin muharebe ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği MAM-L ve MAM-C'den oluşan Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ürün ailesi, muharebe sahasında vadettiği performansı gösteriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB2 ile Anka'ya entegre edilen MAM'lar, 2016'dan bu yana operasyonlarda başarıyla kullanılıyor. Başta İHA'lar olmak üzere, faydalı yük taşıma kapasitesi düşük hava platformlarının etkinliğini artıran MAM ürün ailesi, bu yıldan itibaren dost ve müttefik ülkelerin envanterine de girecek. MAM-L ve MAM-C, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra muharebe tecrübeleriyle de rakiplerinin önüne geçiyor.

- Mühimmatların özellikleri

Yaklaşık 22 kilogram ağırlığa sahip MAM-L ve 6,5 kilogram ağırlığı bulunan MAM-C, İHA'ların yanı sıra hafif taarruz uçakları için de maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.