FİNANS

Mini akıllı mühimmatlar için ihracat zamanı

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

Başta İHA'lar olmak üzere, faydalı yük taşıma kapasitesi düşük hava platformlarının etkinliğini artıran ROKETSAN'ın Mini Akıllı Mühimmat ürün ailesi, bu yıldan itibaren dost ve müttefik ülkelerin envanterine de girecek - MAM-L ve MAM-C, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra muharebe tecrübeleri ile rakiplerinin önüne geçiyor

GÖKSEL YILDIRIM - Silahlı insansız hava araçlarıyla (İHA) güvenlik güçlerinin sahadaki etkinliğine katkıda bulunan mini akıllı mühimmatlar, sahadaki başarısını ihracata dönüştürecek.

ROKETSAN'ın bugünün ve geleceğin muharebe ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği MAM-L ve MAM-C'den oluşan Mini Akıllı Mühimmat (MAM) ürün ailesi, muharebe sahasında vadettiği performansı gösteriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü envanterinde bulunan Bayraktar TB2 ile Anka'ya entegre edilen MAM'lar, 2016'dan bu yana operasyonlarda başarıyla kullanılıyor. Başta İHA'lar olmak üzere, faydalı yük taşıma kapasitesi düşük hava platformlarının etkinliğini artıran MAM ürün ailesi, bu yıldan itibaren dost ve müttefik ülkelerin envanterine de girecek. MAM-L ve MAM-C, sahip oldukları teknolojinin yanı sıra muharebe tecrübeleriyle de rakiplerinin önüne geçiyor.

- Mühimmatların özellikleri

Yaklaşık 22 kilogram ağırlığa sahip MAM-L ve 6,5 kilogram ağırlığı bulunan MAM-C, İHA'ların yanı sıra hafif taarruz uçakları için de maliyet etkin bir çözüm olarak öne çıkıyor.

MAM-C, atış irtifasına bağlı olarak 8 kilometreye kadar menzillerde etkili olarak kullanılabiliyor. MAM-L'nin menzili ise Ataletsel Navigasyon Sistemi (ANS) ve opsiyonel Küresel Konumlandırma Sistemi (KKS) özelliğiyle 14 kilometreye kadar çıkarılabiliyor.

MAM-L, yüksek infilaklı parçacık tesirli harp başlığıyla hafif yapılara, zırhsız kara araçlarına, radar antenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere ve geniş alana dağılmış personele karşı etkili olabiliyor. Ayrıca, anti-tank ve termobarik harp başlığı seçenekleriyle de mühimmatın etkili olabileceği hedefler çeşitlendiriliyor.

MAM-C ise personele, zırhsız ve hafif zırhlı kara araçlarına, radar antenlerine, silah mevzileri gibi korunaklı olmayan hedeflere karşı etkili olabiliyor.

- Birkaç ayda kullanıma hazır oluyor

ROKETSAN, MAM ürün ailesinin hava platformlarına entegrasyonu konusunda önemli bir tecrübeye sahip bulunuyor. Hava aracında gerekli altyapıların bulunması durumunda, tüm entegrasyon çalışmalarını birkaç ay içinde tamamlayarak mühimmatı kullanıma hazır hale getirebilen ROKETSAN, eksik altyapılar bulunması halinde müşterilerine entegrasyon için çözümler sunarak kullanıcılarına lojistik ve eğitim desteği sağlıyor.

Şirket, MAM ürün ailesinin pek çok ülke tarafından tercih edilmesini beklerken, kısa süre içinde ilk ihracatını gerçekleştirmeyi planlıyor.

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ihracat İnsansız Hava Aracı MAM-L mini akıllı mühimmat ROKETSAN

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