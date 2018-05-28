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Mini GES'lerle aylık 800 lira kadar gelir elde etme imkanı

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

CW Enerji Genel Müdürü Yılmaz: - "Şu anda 150 metrekarelik müstakil bir evin elektrik faturası aylık 200-300 lira arasında değişiyor. 10 kilovatlık bir GES şu anda aylık 700-800 lira arasında bir getiri sağlıyor" - "GES yatırımı yapan yatırımcının kiracı bulmak, kullanımdan dolayı tadilat masrafları gibi bir derdi de olmuyor. Para kazanmanız için ihtiyacınız olan tek şey güneşin doğması"

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, müstakil ev veya iş yerlerinin çatılarına kurulacak 10 kilovatlık mini bir güneş enerjisi santrali (GES) ile aylık 800 liraya kadar gelir elde etme imkanı bulunduğunu bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 10 kilovata kadar çatı tipi GES projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedürün sadeleştirildiğini, lisanssız üretim başvurularıyla ilgili sürecin de hızlandırıldığını söyledi.

Söz konusu mevzuatın yürürlüğe girmesiyle firmalarına ciddi bir telefon trafiği olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bunun üzerine bünyemizdeki mühendis arkadaşlarımızdan 10 kilovata kadar GES projeleriyle ilgili ayrı bir birim müdürlüğü oluşturduk." diye konuştu.

İnsanların çatılarındaki boş metrekareleri güneş panelleriyle değerlendirip, hem dağıtım şirketlerine elektrik faturası ödemekten kurtulabileceklerini hem de ihtiyaç fazlası elektriklerini satarak gelir elde edebileceklerini ifade eden Yılmaz, bununla ilgili tüm işlemlerin de GES'i kuracak şirketlerce yapıldığını dile getirdi.

- 10 kilovatlık bir GES 70-80 metrekare alanı kaplıyor

Özellikle müstakil evlerden çok talep geldiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

"GES'ler önümüzdeki yıllarda özellikle müstakil evlerde çok daha yaygınlaşacak. Sadece evlerde değil, küçük işletmelerde de yaygınlaşacak. 10 kilovata kadar tasarruf etmek isteyen herkes bunu yaptırabilir. 10 kilovatlık bir sistem çatıda ortalama 70-80 metrekare alan kaplıyor. Yani müstakil evlerin çatı alanları 10 kilovatlık GES yapabilmek için fazlasıyla yeterli. Bürokratik işlemlerden kuruluma ve kabul süresine kadar bir GES kurulumu maksimum 4 ay gibi bir süre tutuyor. Yapılacak GES çatı tipine göre değişiyor. Yapılan bu yatırım kendisini ortalama 5-6 yılda amorti ediyor ama bunu şöyle de düşünmek gerekiyor; siz bu yatırımı yapmasanız bile aylık ortalama 200-300 lira elektrik faturası ödüyorsunuz. Dolayısıyla amorti etmekten ziyade bir de tasarruf etme tarafı var bu yatırımların. Zaten her ay dağıtım şirketine ödeyeceğiniz elektrik faturası parasını bankanızdan kredi çekerek bu sistem için ödüyorsunuz. Yani ekonominizi ekstra sarsan bir şey olmuyor. 5-6 yıl sonra da böyle bir sistemin sahibi oluyorsunuz. Güneş panellerimizin zaten 25 yıl performans garantisi var, 50-60 yıl gibi de ömür beklentisi var."

Çatılardaki GES'lerle üretilen elektrikle, elektriğe gelen zamlardan da kurtulmuş olunacağına dikkati çeken Yılmaz, "Yapmış olduğumuz çalışmalara göre şu anda 150 metrekarelik müstakil bir evin elektrik faturası aylık 200-300 lira arasında değişiyor. 10 kilovatlık bir GES şu anda aylık 700-800 lira arasında bir getiri sağlıyor. Yani 10 kilovatlık GES'e yatırım yapan bir yatırımcı aylık 300 liralık elektrik faturası mahsuplaşacağı gibi 500 liralık kısmı da aylık gelir olarak elde edecek." diye konuştu.

Yılmaz, GES'lerin 10 yıl devlet garantili olduğunu da işaret ederek, "GES yatırımı yapan yatırımcının kiracı bulmak, kullanımdan dolayı tadilat masrafları gibi bir derdi de olmuyor. Para kazanmanız için ihtiyacınız olan tek şey güneşin doğması." dedi.

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cw Enerji enerji GES güneş güneş enerjisi paneli

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