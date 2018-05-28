Mini GES'lerle aylık 800 lira kadar gelir elde etme imkanı

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya'da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren güneş paneli üreticisi CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketinin Genel Müdürü Volkan Yılmaz, müstakil ev veya iş yerlerinin çatılarına kurulacak 10 kilovatlık mini bir güneş enerjisi santrali (GES) ile aylık 800 liraya kadar gelir elde etme imkanı bulunduğunu bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın ocak ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme ile 10 kilovata kadar çatı tipi GES projelerinin hayata geçirilmesine ilişkin prosedürün sadeleştirildiğini, lisanssız üretim başvurularıyla ilgili sürecin de hızlandırıldığını söyledi.

Söz konusu mevzuatın yürürlüğe girmesiyle firmalarına ciddi bir telefon trafiği olduğunu kaydeden Yılmaz, "Bunun üzerine bünyemizdeki mühendis arkadaşlarımızdan 10 kilovata kadar GES projeleriyle ilgili ayrı bir birim müdürlüğü oluşturduk." diye konuştu.

İnsanların çatılarındaki boş metrekareleri güneş panelleriyle değerlendirip, hem dağıtım şirketlerine elektrik faturası ödemekten kurtulabileceklerini hem de ihtiyaç fazlası elektriklerini satarak gelir elde edebileceklerini ifade eden Yılmaz, bununla ilgili tüm işlemlerin de GES'i kuracak şirketlerce yapıldığını dile getirdi.