Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa’da bayram alışverişi durgun

Ayşegül Acar / İstanbul 11 Haziran (DHA) - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Eminönü'ndeki, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa'da şeker, tatlı, çikolata ve giyim alışverişinde durgunluk yaşanıyor.

Çarşı esnafı, Ramazan ayı ve pahalılık nedeniyle bayram öncesi bir durgunluk yaşadıklarını bunda son yıllarda artış gösteren alışveriş merkezlerinin de (AVM) etkili olduğuna dikkat çekerken, alışveriş eden vatandaşın ise genelde lokum ve kuruyemişi tercih ettiğini belirttiler.

Esnaf Hasan Öner, Ramazan ayı nedeniyle son bir haftaya kadar satışlarında durgunluk olduğunu; ancak, son günlerde bir hareketlenmenin başladığını belirterek alışverişe gelen vatandaşın çocuk şekeri ve çikolata tercih ettiğini ifade etti.

Öner, “Geçen sene karışık çikolatanın kilogramını 15 liradan veriyorduk bu sene yine 15 liradan veriyoruz, çocuk şekerinin kilogramını geçen sene 13 liradan verirken bu sene 10 liraya düşürdük" dedi.

Esnaf Hüseyin Yavuzer ise, "Bayram öncesi satışlarımız çok durgun" dedi.

Yavuzer, hayat pahalılığı ve özellikle çok sayıda alışveriş merkezinin açılması nedeniyle, vatandaşın alışveriş merkezlerini tercih ettiğini, Mahmutpaşa'ya eskisi kadar ilgi göstermediklerini söyledi ve ekledi:

"Çarşıya gelen vatandaş daha çok kuruyemiş ve lokum tercih ediyor. Lokumda ise çok çifte kavrulmuş satıyoruz. Baklavalık Antep fıstığının fiyatı 78 lira. Halkın alım gücü zayıf olduğu için baklavalık fıstığı tercih etmiyor."

Mahmutpaşa çarşısında bir hediyelik eşya mağazasında satış elemanı olan Baran Erdal ise, çarşıda satışların durgun olduğunu, turistlerin dahi nadir harcama yaptıklarını belirtti.

Mahmutpaşa'da Bayram alışverişlerinin bir diğer bölümü olan giyimciler çarşısı esnafı ise, fiyatların uygun olmasına rağmen vatandaşın eskisi kadar Mahmutpaşa'ya ilgi göstermediklerini, daha çok Avm'leri tercih ettiklerini söylüyor.

Giyimciler çarşısı esnafı son yıllarda Mahmutpaşa'nın artık cazibesini kaybettiğini, açılan çok fazla sayıdaki alışveriş merkezinin satışlarını çok etkilediğini belirttiler. (Fotoğraflı)