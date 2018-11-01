FİNANS

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 17:43 | Son Güncelleme

Global Yatırım Holding’in 12 MW kurulu güce sahip Mardin - Derik Biyokütle Santrali, mısır ve pamuk saplarından elektrik üreterek 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.   Geçtiğimiz yıl Aydın - Söke ve Şanlıurfa - Haliliye’de toplam 17.2 MW’lık iki biyokütle santralini devreye alan Global Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik üretiminde toplam kurulu gücü 29.2 MW’a ulaştı.  Mardin - Derik Biyokütle Santrali’nin bölgeye yapılan en büyük yatırımlar arasında olduğunu belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları şöyle devam etti:  “Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji üretiminde ülkemizin büyük bir potansiyeli bulunuyor.   “Temiz ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin lider yatırımcısı olma hedefimiz doğrultusunda bu alanda çalışmalarımız devam edecek.  “Santral atıl kaynakları ekonomiye kazandırıyor.

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Global Yatırım Holding’in 12 MW kurulu güce sahip Mardin - Derik Biyokütle Santrali, mısır ve pamuk saplarından elektrik üreterek 30 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılıyor.
Geçtiğimiz yıl Aydın - Söke ve Şanlıurfa - Haliliye’de toplam 17.2 MW’lık iki biyokütle santralini devreye alan Global Yatırım Holding’in biyokütleden elektrik üretiminde toplam kurulu gücü 29.2 MW’a ulaştı.
Mardin - Derik Biyokütle Santrali’nin bölgeye yapılan en büyük yatırımlar arasında olduğunu belirten Global Enerji ve Madencilik CEO’su Atay Arpacıoğulları şöyle devam etti:
“Tarımsal ve hayvansal biyokütleden enerji üretiminde ülkemizin büyük bir potansiyeli bulunuyor.
“Temiz ve yenilenebilir enerji alanında ülkemizin lider yatırımcısı olma hedefimiz doğrultusunda bu alanda çalışmalarımız devam edecek.
“Santral atıl kaynakları ekonomiye kazandırıyor. Tarlalarda kalan tarımsal atıkların hammadde olarak kullanılması sayesinde hasat sonrası yakmaların önüne geçiyor ve tarımsal verimlilik artışına katkıda bulunuyor.
“Yine 12 MW kurulu güce sahip Aydın - Söke santralimizin kapasite artış çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Aydın - Söke’de toplam kurulu güç 24MW’a yükselecek. Biyokütle enerji üretimimiz 41 MW’a ulaşacak.
“Böylece santralimizin 1 Ocak 2019’dan itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanmasını öngörüyoruz.” (Fotoğraflı)

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birdenStevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden
İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

OSD: Otomotiv sektörüne hayati destek geldi 

OSD: Otomotiv sektörüne hayati destek geldi 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.