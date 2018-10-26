Mısıra destek üreticileri sevindirdi

Buğday ve arpadan sonra ikinci ürün olarak Şanlıurfa'da mısır ekildiğini belirten Eyyüpoğlu, "Ülkemizde Adana ve Konya'dan sonra en fazla mısır Şanlıurfa'da üretiliyor. Türkiye'deki mısırın yüzde 8'i şehrimizde üretiliyor. Bu yıl mısırda güzel bir verim bekliyoruz. Çünkü çiftçilerimiz oldukça bilinçlendi. Bu yıl dönüm başına bin 300 kilogram ürün bekliyoruz. Mısıra devlet desteğinin artmaya başlaması üretim alanlarını da doğal olarak sonraki yıllarda artıracaktır." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kısa süre önce TMO tarafından geçen yıl tonu 760 liraya alınan mısırın, bu yıl 950 liradan alınacağını müjdelemesi de sevindirdi.

- "Fiyat artışına çok sevindik"

Çiftçilerden Ahmet Doğan da 15 yıldır ikinci ürün olarak mısır ektiğini söyledi.

Mısır alım fiyatlarının artmasının kendilerini umutlandırdığını ifade eden Doğan, "Fiyat artışına çok sevindik ancak gübre ve mazot fiyatlarında bir iyileştirme olursa çok güzel olur. Bu yıl verim beklediğimiz gibi iyi oldu. Yetkililer bize mazot ve gübre fiyatlarında destek olursa daha fazla üretimin olacağına inanıyorum." dedi.

Müslüm Aykurt ise mısır veriminin bu sene bekledikleri gibi iyi olduğunu kaydetti.

Son açıklanan fiyatların çiftçileri mutlu ettiğini dile getiren Aykurt, "Mısırda bu yıl verim geçen senelere göre daha iyi. Mısıra devlet desteğinin yüzde 25 artmasına tüm çiftçiler gibi çok sevindik. İnşallah bu destek daha da artar. Çünkü mazot ve gübre fiyatlarındaki artışlar bizi etkiliyor. Ürün ve fiyat iyi olmayınca çiftçilerimiz ilçe veya ile göç ederek başka işle uğraşıyor. Çiftçi göçünün engellenmesi için çiftçilere yapılan desteklerin devam etmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

