FİNANS

Mısır'da şehir içinde kanatlı hayvan kesim ve satışı yasaklanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.10.2018 03:20 | Son Güncelleme

Tarım Bakan Yardımcısı Mona Mihriz, kesim ve satışların kent dışındaki mezbahalara alınması uygulamasıyla kuş gribi hastalığın yayılmasının önüne geçmeyi hedeflediklerini açıkladı

KAHİRE (AA) - Mısır'da, şehir içindeki dükkanlarda canlı kanatlı hayvan satış ve kesim işlemi yapılması yasaklanarak, kuş gribinin (H5N1) önlenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

Tarım Bakan Yardımcısı Mona Mihriz, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 2010'dan bu yana uygulaması durdurulan "canlı kanatlı hayvanların halk içinde kesimi ve satışını yasaklayan kanunun" yeniden yürürlüğe konulacağını söyledi.

İlgili kanunun uygulanmasıyla ülkede kanatlı hayvan üretim sanayisinin geliştirileceğini belirten Mihriz, kesimlerin mahalle içindeki söz konusu dükkanlarda değil kentlerdeki mezbahalarda yapılacağını dile getirdi.

Yasaklamaya ilişkin hedeflerinin kuş gribi hastalığının yayılmasını önlemek olduğunu belirten Mihriz, mezbaha dışında kesim ve kontrol edilmeksizin satış yapılmasının hastalığın yayılmasındaki en önemli etken olduğuna dikkati çekti.

Mihriz, yasağın öncelikle başkent Kahire ve Giza'da uygulanacağını, ardından diğer kentlere geçileceğini aktardı.

Ülkede on binlerce iş yerini ilgilendiren yasanın uygulanmasıyla işletmeci ve çalışanların mağdur olmayacağını söyleyen Mihriz, dükkanlara sanayi buzdolabı alımları için kolay krediler sağlanacağını duyurdu.

Başta tavuk, kaz, ördek, güvercin, bıldırcın gibi hayvanların yaygın tüketiminin olduğu Mısır'da halk sofralarına konulacak kanatlı hayvanların kesimi ve temizlik işlemlerinin gözlerinin önünde yapılmasını tercih ediyor. Dönemin Mısır hükümeti, ilgili yasak halk tarafından kabul görmeyince kanunu 2010'da askıya almıştı.

Mısır'da yılda 720 bin ton kanatlı hayvan tüketiliyor. İç piyasada tüketimin 700 bin tonu yerli üretimden, 20 bin tonu ise ithalattan karşılanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
kanatlı hayvanlar Mısır

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